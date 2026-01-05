La convocatoria del Barça para viajar a Arabia Saudita

El Barça se desplaza este mediodía a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España junto a Athletic, Atlético y Real Madrid. Los tres partidos se jugarán en el Estadio Alinma de Jeddah, tanto las semifinales, que arrancan el miércoles entre blaugranas y vascos (20:00h) y seguirán el jueves entre blancos y colchoneros (20:00h), como la final del domingo 11 de enero (20:00h).

Los de Hansi Flick realizan este lunes por la mañana el último entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de viajar hacia tierras asiáticas y lo hará con una amplia expedición, tanto a nivel institucional, como, por sobre todo, a nivel deportivo. El técnico alemán se lleva a Jeddah a prácticamente toda la primera plantilla y también habrá presencia del filial.

Araujo se apunta a la Supercopa

Entre las grandes novedades destaca la presencia de Ronald Araujo, que no ha vuelto a una convocatoria desde el pasado 25 de noviembre, cuando los blaugrana jugaron en Stamford Bridge ante el Chelsea. El uruguayo decidió parar para superar sus problemas de ansiedad y, aunque no entró en la lista ante el derbi, sí acompañó al equipo al RCDE Stadium y ya se está ejercitando con sus compañeros tras las vacaciones de Navidad y se le espera pronto para volver a competir.

Pedri y Ronald Araujo durante un entrenamiento del FC Barcelona en la CE Joan Gamper / Dani Barbeito

Su presencia no garantiza que forme parte de la convocatoria definitiva ante el Athletic, algo que consensuarán el propio jugador y el cuerpo técnico partido a partido, pero sí supone una gran noticia porque demustra que, poco a poco, el central mejora de las malas sensaciones que le obligaron a darse un respiro a nivel mental. A nivel físico no ha parado de entrenarse desde entonces.

Quien no formará parte de la expedición Gavi, una de las bajas confirmadas del equipo, aún recuperándose de la lesión que le llevó a pasar de nuevo por el quirófano. Se queda en Barcelona para seguir centrándose en regresar lo antes posible y seguir los plazos previstos. El centrocampista avanza a muy buen ritmo, pero aún es pronto para que vuelva a competir. Tampoco se sube al avión Christensen porque, de hecho, sigue cojo y sería contraproducente un viaje tan largo en pleno proceso de recuperación.

Los habituales del filial

Por otro lado, Tommy Marqués y Dro, habituales durante las últimas semanas, también viajarán. Ambos, de hecho, se ejercitaron en la Ciutat Esportiva durante la mañana de este lunes, mientras que Jofre Torrents, lateral zurdo del filial, no trabajó con la primera plantilla porque el domingo disputó todo el encuentro entre el Barça Atlètic y el Ibiza (4-0). Sí estuvo en la lista de convocados ante el Espanyol, así que su presencia en el avión no está aún clara.

Esta es la expedición completa de los futbolistas que Hansi Flick se lleva a Arabia Saudita: Joan Garcia, Ter Stegen, Szczesny, Araujo, Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Èric Garcia, Pedri, Fermín López, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Bernal, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford, Bardghji, Dro, Jofre Torrents y Tommy Marqués.