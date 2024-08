La convocatoria del Barça ante el Valencia

El Barça ha dado a conocer la lista de jugadores convocados para el debut liguero en Mestalla de este sábado. El club azulgrana ha facilitado una convocatoria marcada por los jugadores que están pendientes de ser inscritos.

Flick empezará la temporada oficial con bajas muy sensibles por culpa de las lesiones, sobre todo en el mediocampo. El técnico no podrá alinear a los lesionados De Jong, Gavi, Ansu Fati y Araujo. A las bajas se sumó Gündogan por el golpe en la ceja sufrido en el Gamper.

Pedri es la nota positiva en esta lista ya que en los últimos días se ejercitó con normalidad. En cambio sorprendió la ausencia de Lenglet, pese a tener el dorsal 12 en la Liga y entró el joven Sergi Domínguez en su puesto. Álex Valle también entró en calidad de jugador del Barça Atlètic.

Quién no estará es Dani Olmo, al no poder ser inscrito por el fair play financiero y porque a juicio de Hansi Flick aún no se encuentra en una forma óptima. Tampoco Vitor Roque, quien no está inscrito y su futuro podría apuntar al Sporting de Lisboa. Iñigo Martínez, Pablo Torre y Pau Víctor sí que fueron registrados a tiempo por la Liga.

El Barça de Flick empezará a andar ante el Valencia tras una pretemporada que terminó con muy malas sensaciones ante el Mónaco, pero que ilusionó durante los primeros encuentros. El técnico alemán se ha centrado sobre todo en la preparación física, una de sus grandes preocupaciones para que se vea un Barça más competitivo.

Hansi Flick durante un entrenamiento del FC Barcelona en la gira de pretemporada por los Estados Unidos / Valentí Enrich

En lo futbolístico también se han visto algunos de los matices que quiere introducir el alemán. Su gran obsesión es sobre todo la presión alta. Flick quiere que el Barça sea un equipo agresivo en la recuperación y acelerar el proceso de llegar a la portería.

Dos de las sensaciones de la pretemporada han sido Bernal y Casadó, que han sido dos fijos en el once de Flick en estos primeros partidos. Habrá que ver si, tras el resultado ante el Mónaco (0-3), el técnico sigue apostando por ellos dos como titulares ante el exigente encuentro en Mestalla.

Esta es la lista de convocados del Barça ante el Valencia:

Ter Stegen, Iñaki Peña, Astralaga; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Christensen, Balde, Álex Valle, Eric Garcia, Héctor Fort, Gerard Martín, Domínguez; Casadó, Pedri, Pablo Torre, Bernal; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha, Pau Víctor y Ferran Torres.

Con estos 22 jugadores, Hansi Flick dijo tener mimbres suficientes para demostrar que su equipo es plenamente competitivo en esta nueva edición de LaLiga.