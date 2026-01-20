FC Barcelona
La convocatoria del Barça ante el Slavia de Praga
Hansi Flick ha facilitado la relación de futbolista que viajan a la República Checa en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League
El FC Barcelona viaja a Praga esta mañana y Hansi Flick ya ha comunicado la convocatoria de futbolistas que se desplazarán a Praga. El equipo juega este miércoles ante el Slavia un partido clave para intentar entrar en el Top 8 de la UEFA Champions League.
Finalmente, Ter Stegen no ha entrado en la citación, por lo que su cesión al Girona está al caer y será anunciada en las próximas horas. Diego Kochen será el tercer portero.
Flick tiene lesionados de larga duración a Gavi y Christensen, mientras que también se cae Ferran Torres por unos problemas musculares. Lamine Yamal también es baja, aunque en su caso por sanción al acumular tres tarjetas amarillas. Tampoco está Joao Cancelo al no estar todavía inscrito en la Champions League y su puesto es ocupad por el joven Jofre.
En cambio, el técnico alemán recupera Raphinha después de superar las molestias que le impidieron participar frente a la Real Sociedad. Flick ha tenido que tirar del filial con los jóvenes Juan Hernández y Dani Rodríguez para completar la lista.
Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen
Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Jofre y Koundé
Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal y Tommy
Delanteros: Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Juan Hernández y Dani Rodríguez.
