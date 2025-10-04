La convocatoria del Barça contra el Sevilla

El FC Barcelona ha hecho oficial la convocatoria para el partido ante el Sevilla de la jornada 8 de Liga, que se disputará este domingo en el Sánchez Pizjuán (16:15 horas; Movistar+).

El conjunto de Flick llega al encuentro con sensaciones encontradas: en la última jornada aprovechó el batacazó del Madrid ante el Atlético para ponerse líder tras ganar a la Real Sociedad, pero el miércoles cayó en casa ante el PSG. Una derrota que ha abierto algunas debates como la fiabilidad defensiva y los problemas por ajustar la presión esta temporada del equipo.

El Barça se medirá a un equipo que está siendo mucho más fuerte como visitante que como local. El conjunto andaluz suma 10 puntos de 21 y las tres victorias han sido lejos del Pizjuán.

La gran ventaja para los de Almeyda es que Lamine Yamal no ha entrado en la convocatoria ya que ha recaído de sus problemas en el pubis y el viernes el Barça anunció que estaría entre dos y tres semanas de baja.

También se han caído de la convocatoria los otros lesionados: Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Fermín, Raphinha. Seis bajas, si contamos la de Lamine, importantes ya que cuatro de los ausentes serían titulares en condiciones normales.

Repensar la delantera

Flick deberá repensar la delantera al no poder contar con Lamine y Raphinha. Todo apunta a un tridente formado por Rashford, Ferran y Lewandowski. La duda es si el inglés pasará a jugar en la banda derecha o lo hará Ferran. Otra opción sería que entrara Roony en el once en la banda derecha.

El técnico alemán ha tenido que volver a recurrir a jóvenes del filial para completar la convocatoria. Repiten los habituales Dro, Toni Fernández, Kochen y Eder Aller. El primero fue titular ante la Real Sociedad y se quedó sin jugar en la Champions ante el PSG. Jofre, en cambio, se cae de la lista, de regreso a la dinámica del filial, ya con Balde recuperado.

Veremos qué papel tiene ante el Sevilla: Olmo jugó 45 minutos ante la Real y fue titular ante los franceses pero no terminó el encuentro. Casadó, que jugó en la recta final del encuentro el miércoles, es una opción para dar descanso a De Jong.

Bernal, al que Flick está dando minutos a cuentagotas, empezará de nuevo en el banquillo. Un partido más el gran asterisco es si Pedri tendrá descanso en algún momento: juntar a Casadó y De Jong en el once parece la fórmula más sencilla de hacerlo.

Esta es la convocatoria oficial del Barça

Así pues, esta es la convocatoria del FC Barcelona para medirse al Sevilla en la octava jornada de Liga: Szczesny, Kochen, Eder Aller; Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric; Pedri, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro; Ferran, Lewandowski, Rashford, Roony y Toni Fernández.