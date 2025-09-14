La convocatoria del Barça para recibir al Valencia

El FC Barcelona regresa este domingo a la competición liguera y lo hará recibiendo al Valencia en el Estadi Johan Cruyff a partir de las 21:00 horas. Se trata de un encuentro correspondiente a la 4ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 en la que los blaugranas tratarán de regresar a la senda del triunfo, tras empatar 1-1 frente al Rayo Vallecano en el último encuentro.

Pero la tarea no será nada sencilla, puesto que Hansi Flick tiene una larga lista de bajas que afecta a todas las líneas del equipo. Empezando con la ya conocida de Marc-André ter Stegen en la portería, la de Alejandro Balde en defensa, siguiendo con las de Frenkie de Jong, Gavi y Dro en el centro del campo y terminando con la de Lamine Yamal en la delantera.

El técnico blaugrana atizó a la selección española y a Luis de la Fuente por no proteger al futbolista de La Masia, recetarle analgésicos para los partidos contra Bulgaria y Turquía en los que -a pesar de que el resultado ya estaba sentenciado- disputó 79 y 73 minutos, respectivamente.

"Es una lástima, pero regresó con dolores de la selección y no estará a punto. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene grandes jugadores y tiene que cuidarlos. Estoy triste", sentenció en tono serio Hansi Flick en rueda de prensa.

La buena noticia llegó en forma de alta médica: la de Marc Bernal. El centrocampista formado en La Masia podrá volver a estar disponible para el Barça un año después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo.

La convocatoria

Así pues, esta es la convocatoria del FC Barcelona para recibir al Valencia en la 4ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Jofre Torrents; Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal; Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández.