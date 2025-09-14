Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FC Barcelona

La convocatoria del Barça para recibir al Valencia

Tras el primer parón de selecciones de la temporada, el balón vuelve a rodar para los blaugranas esta noche a partir de las 21:00 horas

De Jong no estará... ¡Pero vuelve Bernal! Así lo anuncio Hansi Flick

De Jong no estará... ¡Pero vuelve Bernal! Así lo anuncio Hansi Flick

X

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona regresa este domingo a la competición liguera y lo hará recibiendo al Valencia en el Estadi Johan Cruyff a partir de las 21:00 horas. Se trata de un encuentro correspondiente a la 4ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 en la que los blaugranas tratarán de regresar a la senda del triunfo, tras empatar 1-1 frente al Rayo Vallecano en el último encuentro.

Pero la tarea no será nada sencilla, puesto que Hansi Flick tiene una larga lista de bajas que afecta a todas las líneas del equipo. Empezando con la ya conocida de Marc-André ter Stegen en la portería, la de Alejandro Balde en defensa, siguiendo con las de Frenkie de Jong, Gavi y Dro en el centro del campo y terminando con la de Lamine Yamal en la delantera.

El técnico blaugrana atizó a la selección española y a Luis de la Fuente por no proteger al futbolista de La Masia, recetarle analgésicos para los partidos contra Bulgaria y Turquía en los que -a pesar de que el resultado ya estaba sentenciado- disputó 79 y 73 minutos, respectivamente.

 "Es una lástima, pero regresó con dolores de la selección y no estará a punto. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene grandes jugadores y tiene que cuidarlos. Estoy triste", sentenció en tono serio Hansi Flick en rueda de prensa.

La buena noticia llegó en forma de alta médica: la de Marc Bernal. El centrocampista formado en La Masia podrá volver a estar disponible para el Barça un año después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo.

Noticias relacionadas y más

La convocatoria

Así pues, esta es la convocatoria del FC Barcelona para recibir al Valencia en la 4ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Jofre Torrents; Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal; Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas