La convocatoria del Barça para recibir al PSG

El FC Barcelona recibe esta noche al Paris Saint-Germain (21:00 horas) en un encuentro correspondiente a la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League. El escenario, nuevamente, será el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, tal y como sucedió en la última jornada liguera en la que los blaugranas fueron locales: el pasado domingo frente a la Real Sociedad.

El equipo que dirige Hansi Flick arrancó su temporada europea con un trabajado triunfo en St. James Park frente al Newcastle: 2-1 gracias un doblete de golazos de Marcus Rashford, quien aquella noche se estrenó como goleador blaugrana. Tras visitar Inglaterra, el sorteo de la máxima competición europea de clubes deparó que los catalanes reciban al vigente campeón de la Champions League en la 2ª jornada de la Fase liga. Dos de los favoritos para alzar la 'orejona' el 30 de mayo al cielo de Budapest, cara a cara.

De cara a este partido, el técnico alemán recupera a un futbolista: Alejandro Balde. El lateral izquierdo formado en La Masia sufrió una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento que el Barça llevó a cabo el pasado 3 de septiembre. Desde entonces, el canterano se ha perdido los cinco encuentros que ha tenido agendados el equipo catalán: Valencia, Newcastle, Getafe, Oviedo y Real Sociedad.

No obstante, Balde ya comenzó a entrenarse con el resto del grupo el jueves. Desde el 'staff' técnico de Hansi Flick se optó por la prudencia con el defensa y decidieron reservarlo el fin de semana pasado contra el cuadro 'txuri urdin' para la tan importante cita de este miércoles. Por contra, los catalanes seguirán sin poder contar con los lesionados ya conocidos: Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Fermín y Raphinha.

La convocatoria

Así pues, esta es la convocatoria del FC Barcelona para recibir al Paris Saint-Germain en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League: Szczesny, Kochen, Eder Aller; Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric, Jofre; Pedri, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro; Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Toni Fernández.