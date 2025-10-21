La convocatoria del Barça para recibir al Olympiacos

El FC Barcelona recibe esta tarde (18:45 horas) al Olympiacos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en un encuentro correspondiente a la 3ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Los blaugranas, después de caer sobre la bocina contra el Paris Saint-Germain en el último partido europeo, tratarán de volver a sumar los tres puntos en la clasificación. Además, este duelo será el que preceda al clásico del domingo (16:45 horas) contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Semana grande.

Hansi Flick podrá recuperar a uno de los futbolistas que tenía en la enfermería para enfrentarse al conjunto griego esta tarde: se trata de Ferran Torres, quien ya ha superado la sobrecarga muscular que le impidió estar contra el Girona y ha recibido el alta médica. Se mantienen de baja, por lo tanto: Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, Lewandowski y Raphinha.

A ellos se les añade la baja en la convocatoria de Andreas Christensen, quien se ausentó de la última sesión de entrenamiento realizada en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper por una indisiposición gastrointestinal y no formará parte de la convocatoria del FC Barcelona. El técnico alemán, además, y como viene siendo habitual, incluyó a varios futbolistas de La Masia para completar la lista: los guardametas Diego Kochen y Eder Aller, los defensas Jofre Torrents y Xavi Espart, el centrocampista Dro y los delanteros Toni Fernández y Juan Hernández.

La convocatoria

Así pues, esta es la convocatoria de Hansi Flick para enfrentarse al Olympiacos en la 3ª jornada de la Fase liga de la Champions League: Szczesny, Kochen, Eder Aller; Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Jofre Torrents, Xavi Espart; Pedri, Fermín, Casadó, De Jong, Bernal, Dro; Ferran Torres, Lamine Yamal, Rashford, Roony, Toni Fernández y Juan Hernández.