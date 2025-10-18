La convocatoria del Barça para recibir al Girona

El FC Barcelona ha hecho oficial la convocatoria para el partido ante el Girona correspondiente a la jornada 9 de Liga, que se disputará este sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic (16:15 horas; DAZN).

El Barça llega al encuentro después de un parón de selecciones que debería haber servido para pasar página de la doble derrota ante PSG y Sevilla, pero que también ha provocado la pérdida de hasta tres efectivos más.

A las bajas ya conocidas de Gavi, Ter Stegen, Joan García y Raphinha, se suman las de Ferran Torres, Dani Olmo y Robert Lewandowski.

El club azulgrana se enfrentará, eso sí, a un conjunto también mermado por las lesiones, pues los de Míchel no podrán contar con jugadores como Ounahi, Álvaro Francés, Donny Van de Beek, Thomas Lemar, David López, ni Juan Carlos, a lo que hay que sumar la baja por sanción de Iván Martín. Además, pese a haber ganado al Valencia en su último partido antes del parón, el Girona sigue en zona de descenso tras sumar solo seis puntos en ocho partidos.

Con sorpresas obligadas en el once

La larga lista de lesionados culers, sobre todo en la delantera, obliga a Hansi Flick a repensar algunas alternativas a las que no estamos acostumbrados. Como atacantes (extremos, delanteros y mediapunta), solo podrá contar con Rashford, Bardghji, Fermín y Lamine Yamal del primer equipo.

Mientras que Roony Bardghji y Rashford apuntan a titulares, habrá que ver si Hansi Flick decide alinear también al de Rocafonda y al de El Campillo, ya que acaban de volver de lesión y el propio entrenador declaró en la rueda de prensa previa que no estaba para los 90 minutos. En este sentido, jugadores como Dro e incluso la opción de ver a Alejandro Balde en la delantera podrían tomar fuerza.

A jugadores del filial como el propio Dro, Toni o Jofre ha tenido que recurrir, como viene siendo costumbre, el técnico culer para completar la lista. A estos se le suman Juan Hernández y Xavi Espart. A las bajas forzadas por problemas físicos se suma la preocupación por la fatiga de Pedri, motivo por el que habrá que estar pendientes de un posible doble pivote formado por Casadó y Frenkie, o incluso con la entrada de Eric García en la zona de medios.

Esta es la lista de convocados

Esta es la lista de convocados: Balde, Araujo, Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Rashford, Christensen, Fermín, M. Casado, Gerard Martin, F. De Jong, Bernal, Kounde, Eric, Szczesny, Jofre, Dro, Roony, A. Fernández, Kochen, Eder Aller, Juan y Xavi Espart.