La convocatoria del Barça para recibir a la Real Sociedad

El FC Barcelona recibe esta tarde (18:30 horas) a la Real Sociedad en un encuentro correspondiente a la 7ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. Será el primer encuentro de la temporada que los blaugranas disputen en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, la que fue la 'casa' de los culers el curso pasado, a la espera de la reapertura del Spotify Camp Nou.

El equipo de Hansi Flick puede acabar la jornada como líder en solitario, después de que el Real Madrid sumase el sábado una dolorosísima derrota -la primera del curso- frente al Atlético en el derbi madrileño por 5-2. Los blancos suman 18 puntos en su casillero, mientras que los catalanes tienen, a la espera del resultado final frente a los 'txuri urdines', 16.

Altas y bajas

Para este encuentro, Hansi Flick podrá volver a contar con un futbolista muy importante que se perdió los últimos encuentros por lesión: Lamine Yamal. El delantero catalán -en una nueva negligencia de la RFEF- regresó de la concentración con la selección española con molestias en el pubis.

Ya sea como titular o partiendo desde el banquillo, Hansi Flick confirmó el sábado en rueda de prensa que el delantero de Rocafonda tendrá minutos contra la Real Sociedad. También servirá para recuperar ritmo de competición antes de recibir al Paris Saint-Germain el miércoles en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League.

Por contra, Alejandro Balde, quien se ejercitó con el resto del grupo en la sesión del viernes, será reservado en la víspera del encuentro ante el campeón de Europa. Flick le reserva para la Champions y para que acabe de recuperarse de su pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

También será el primer partido en que el Barça no pueda contar con Joan Garcia, después de que el guardameta se lesionase en la última jugada contra el Real Oviedo y tuviese que ser sometido a una artroscopia para solucionar una rotura en el menisco interno de la rodilla izquierda que le mantendrá entre 4 y 6 semanas de baja.

Su lugar en la portería lo ocupará Szczesny, quien se estrenará esta temporada bajo palos, mientras que Kochen, liberado por EE.UU. del Mundial sub-20 tras la lesión de Joan, estará en el banquillo como segundo portero al llegar a tiempo para ser convocado.

Marc Casadó, por su parte, entra finalmente en la lista después de tenerse que retirar por precaución al sentir unas pequeñas molestias en la última sesión de los de Hansi Flick antes de recibir a la Real.

Los que tampoco estarán presentes en el encuentro ante los donostiarras son los lesionados Ter Stegen, Gavi, Fermín y Raphinha. Este último, con una reciente lesión en el tercio mediano del bíceps femoral de la pierna derecha.

La convocatoria

Así pues, esta es la convocatoria del FC Barcelona para recibir a la Real Sociedad en la 7ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26: Szczesny, Kochen, Eder Aller; Araujo, Cubarsí, Christensen, Koundé, Eric, Jofre Torrents; Pedri, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro; Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Toni Fernández.