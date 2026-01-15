La convocatoria del Barça ante el Racing en la Copa

El FC Barcelona disputa esta noche (21:00 horas) los octavos de final de la Copa contra el Real Racing Club de Santander de LaLiga Hypermotion en el Campos de Sport de El Sardinero. Hansi Flick no quiere sorpresas, menos aún después de ver como el Real Madrid quedó eliminado sobre la bocina frente al Albacete (3-2) en el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco.

Los blaugranas llegan a esta eliminatoria después de imponerse al Guadalajara en su estreno en la competición del 'KO'. Lo hizo, no sin sufrimiento, con un tardío 0-2, gracias a los goles de Andreas Christensen y Marcus Rashford. El Barça, como participante en la Supercopa, se vio 'beneficiado' en el sorteo de octavos al ser emparejado con uno de los cinco equipos de menor categoría que siguen vivos en el torneo.

Casi sin tiempo de saborear el triunfo frente al Real Madrid en la final de la Supercopa, el vestuario culer debe volver a ponerse el mono de trabajo y cambiar el chip para disputar una nueva eliminatoria de la Copa. A cara o cruz, todo o nada. Llegan con la moral por las nubes y en pleno estado de forma, pero advertidos de los peligros de este torneo.

Bajas, estrenos y dudas

Para este encuentro, Hansi Flick tendrá las bajas de los lesionados Christensen, Gavi y de los canteranos Jofre Torrents (convocado con la selección española sub 19 para un amistoso contra Italia) y Dro (con unas leves molestias) habituales en la dinámica del primer equipo; además de la de Frenkie de Jong, que cumplirá esta noche su partido de sanción, después de ver la tarjeta roja en los últimos compases de la final de la Supercopa contra el Real Madrid. Por contra, podrá contar con Joao Cancelo, quien ayer entrenó por primera vez desde que se oficializó su llegada al club catalán en calidad de cedido hasta final de temporada. El técnico alemán afirmó que podría tener minutos contra el Racing en el que sería su redebut, después de haber estado en préstamos durante toda la temporada 2023/24.

Se espera que el técnico blaugrana realice rotaciones en la alineación, combinando a algunos de los futbolistas con menos minutos y otros de los más habituales. Una de las dudas es la de saber quién se enfundará los guantes. En los dieciseisavos de final le dio la oportunidad a Ter Stegen, aunque en la rueda de prensa previa al partido de esta noche dejó la puerta abierta a mantener su apuesta con el de Sallent. "Creo que Joan jugará, lo veremos mañana", dijo ante los medios de comunicación.

La convocatoria

Así pues, esta es la lista de convocados de Hansi Flick para medirse al Real Racing Club de Santander en los octavos de final de la Copa:

Porteros: Ter Stegen, Joan Garcia y Szczesny.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé y Eric Garcia.

Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués.

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.