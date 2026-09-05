La convocatoria del Barça para el partido ante el Valencia de la jornada 4 de LaLiga

El Barça afronta este domingo la cuarta jornada de LaLiga con la posibilidad de situarse como líder en solitario. El conjunto de Hansi Flick visita Mestalla después de haber firmado un pleno de tres victorias en las tres primeras jornadas y lo hace con el inesperado tropiezo del Real Madrid como aliciente añadido.

El conjunto de José Mourinho cayó por 1-0 ante el Betis en el estadio de La Cartuja y dejó en manos del Barça la posibilidad de quedarse solo en lo más alto de la clasificación a las primera de cambio.

Los blaugrana llegan al encuentro con nueve puntos de nueve posibles y buscarán mantener su pleno ante un Valencia que pondrá a prueba al equipo de Flick en uno de los desplazamientos, por historia más que por la situación deportiva actual, más exigentes del campeonato.

Los culés viajan a la capital del Turia con la enfermería prácticamente despejada, más allá de los lesionados de larga duración Frenkie de Jong y Roony Bardghji. La buena noticia es que, como ha confirmado el técnico alemán en rueda de prensa, Lamine Yamal es uno más del equipo pese a no entrenarse esta mañana con el grupo por un golpe.

Eso sí, con la presencia del '10' en la convocatoria, la lista sigue estando condicionada por el límite de 23 jugadores que pueden entrar en el acta. De momento, Flick se lleva a Valencia a los 24 jugadores disponibles y descartará a uno de ellos antes del encuentro.

Lista oficial 1 - Joan Garcia

2 - Cancelo

3 - Balde

4 - Fariñas

5 - Cubarsí

6 - Gavi

7 - Fermín

8 - Pedri

9 - Gabriel Jesus

10 - Lamine Yamal

11 - Raphinha

12 - Espart

13 - Szczesny

14 - Adeyemi

15 - Christensen

16 - Rodri

17 - Gordon

18 - Gerard Martin

20 - Dani Olmo

22 - Bernal

23 - Kounde

24 - Eric Garcia

25 - Livakovic

29 - Hamza

Novedad en la lista es la de Gavi, que vuelve a una convocatoria tras superar el golpe en la rodilla que sufrió en el debut liguero ante el Elche y que dejó al vestuario con el corazón helado tras temerse lo peor, aunque finalmente se confirmó que el andaluz solo sufría una contusión en la zona. Debutan en una convocatoria dos de los nuevos fichajes: Livakovic y Gabriel Jesus. El brasileño se estrena después de completar su puesta a punto con el grupo en esta primera semana de entrenamientos bajo las órdenes de Flick. El portero será el suplente de Joan Garcia.