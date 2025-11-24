Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
FC Barcelona

La convocatoria del Barça para el partido contra el Chelsea de la Champions League

Hansi Flick ha facilitado la relación de citados frente al conjunto inglés con el regreso de dos futbolista importantes

Flick espera lograr una nueva victoria en la Champions League

Flick espera lograr una nueva victoria en la Champions League / Dani Barbeito

Jordi Gil

El FC Barcelona ha hecho pública la convocatoria para el partido de la Champions League de este martes ante el Chelsea en Stamford Bridge. El técnico recupera efectivos de relieve de cara al duelo ante los ingleses en la quinta jornada de la máxima competición europea.

Barça y Chelsea se encuentran empatados en la clasificación con siete puntos, por lo que el partido es importante para engancharse al furgón de cabeza y no tener que disputar la eliminatoria de 'play-off' para acceder directamente a los octavos de final. La octava posición se encuentra a dos puntos, por lo que una victoria sería un golpe en la tabla de mucho calado.

El técnico del FC Barcelona mantiene la importante baja de Pedri para este encuentro, pero vuelve a contar con dos futbolistas que no pudieron estar en la inauguración del nuevo Spotify Camp Nou: Frenkie de Jong y Marcus Rashford.

Marcus Rashford, en un entrenamiento

Marcus Rashford, en un entrenamiento / FC Barcelona

De Jong cumplió un partido de sanción por su expulsión en Vigo, mientras que Rashford arrastró durante toda la semana un proceso viral que ya ha dejado atrás. Así pues, Hansi Flick dispone de más fondo de armario para confeccionar su alineación ante los 'blues'.

Con la vuelta de De Jong a la titularidad, la duda en el centro del campo es la presencia de Eric Garcia, tras su partidazo frente al Athletic, o mantener como interiores a Dani Olmo y Fermín López.

En cuanto al ataque, habrá cinco jugadores que se disputen tres plazas. Lamine Yamal la tiene asegurada en la banda derecha, mientras que en Lewandowski y Ferran Torres podrían ser sus acompañantes.

Raphinha, que sale de una lesión, podría aumentar sus minutos de juego en la segunda parte, mientras que Rashford también presenta su candidatura con los cuatro goles y dos asistencias que acumula en la máxima competición continental.

Convocatoria:

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen.

Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé y Eric Garcia.

Centrocampistas: Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Dro.

Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.

