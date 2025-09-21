La convocatoria del Barça ante el Getafe

El Barça ha facilitado la lista de convocados para el partido ante el Getafe de este domingo. Una convocatoria con la que Hansi Flick jugará para hacer rotaciones, pensando en el duro calendario que le espera antes del siguiente parón internacional de octubre.

El conjunto blaugrana se mide al conjunto azulón, Getafe, Oviedo, Real Sociedad, PSG y Sevilla antes de la apertura de la segunda ventana FIFA de selecciones con los duelos para España frente a Georgia en Elche (11/10) y Valladolid (14/10).

Hansi Flick mantiene las bajas de Gavi, que está pendiente de si debe pasar por el quirófano por sus molestias en el menisco interno de la rodilla derecha, Lamine Yamal y Balde, además la de larga duración de Ter Stegen. Quién sí pudo entrar fue Pau Cubarsí, como avanzó Hansi Flick, quien dijo que sería titular o estaría en el banquillo.

En el caso de Lamine, Flick ya avisó que se basarán "día a día", mientras que fue más optimista con Balde cuyas molestias musculares están remitiendo. De todos modos, el lateral zurdo aún no está preparado para medirse al Getafe.

Como es habitual, Flick también ha tirado del Barça Atlètic para convocar a Jofre Torrents y Toni Fernández, además del meta Diego Kochen. El filial blaugrana juega este lunes ante el Castellón B (19.00 h.) en la cuarta jornada del Grupo 2 de la Primera Federación. Kochen se entrenó el sábado con el segundo equipo, pero este domingo estará sentado en el banquillo del Johan Cruyff.

Convocatoria

Porteros: Joan Garcia, Szczesny, Diego Kochen

Defensas: Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia y Jofre

Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong y Bernal

Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony y Toni Fernández