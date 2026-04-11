La convocatoria del Barça ante el Espanyol

El FC Barcelona ha facilitado la lista de convocados para el derbi que jugará esta tarde (18.30 horas) en el Spotify Camp Nou ante el Espanyol. En la convocatoria hay una gran novedad, pues forma parte de ella Frenkie de Jong, que ha recibido el alta médica esta misma mañana y podría tener minutos pensando también en la vuelta de los cuartos de final de Champions ante el Atlético de Madrid. El neerlandés estaba de baja desde el pasado 26 de febrero por una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.

También Pedri forma parte de la lista de convocados. El canario fue reemplazado en el descanso del partido de Champions del pasado martes por unas leves molestias, pero no hay lesión y está a disposición de Flick. Eso sí, podría descansar. De hecho, están previstas un buen número de rotaciones en el partido de esta tarde pensando en la remontada del próximo martes en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid para obtener el pase a las semifinales de la Champions.

Uno de los que apunta a descansar es Lamine Yamal. El de Rocafonda no acabó ayer el entrenamiento por unas molestias que acabaron en un pequeño susto. Está en la lista pero lo lóigico es que descanse, de inicio, pensando en la Champions. El tropiezo del Real Madrid ante el Girona de este viernes también ayuda a Flick a presentar un equipo con jugadores menos habituales pero necesarios en esta recta final de temporada.

La lista está formada por 23 futbolistas. Flick tiene de baja a Andreas Christensen, Raphinha y Marc Bernal y cuenta con tres jugadores del filial: Diego Kochen, Álvaro Cortés y Xavi Espart. Tratándose de un partido que se juega en un horario poco habitual para el Barça, el de las 18.30 horas, los futbolistas quedan concentrados en el Hotel Torre Melina, donde comerán juntos y desde donde se trasladarán al Spotify Camp Nou.