La convocatoria del Barça ante el Elche

El FC Barcelona la jornada 11 de Liga con la imperiosa necesidad de ganar al Elche en Montjuïc para recortar los ocho puntos que le saca el Real Madrid y recuperar la segunda posición en LaLiga en poder del Villarreal, que está un punto por encima después de su victoria el sábado ante el Rayo Vallecano.

El técnico barcelonista ha citado a todos los jugadores del primer equipo disponibles. La novedad está en el regreso de Lewandowski y Dani Olmo, ya recuperados de sendas lesiones musculares, aunque en principio apuntan a que esperarán su oportunidad en el banquillo.

Los jóvenes vuelven a ser protagonistas, con los dos porteros suplentes Diego Kochen y Eder Aller, mientras que Dro y Xavi Espart estarán en el banquillo. Toni Fernández, un habitual de las listas, ha sido reclamado para el Barça Atlètic de Juliano Belletti en su duelo frente al Girona B.

Dos regresos de peso

Aunque vuelven Lewandowski y Dani Olmo, ambos jugadores con el alta médica tras perderse los últimos tres partidos oficiales ante Girona, Olympiacos y Real Madrid, las bajas son de consideración, destacando la de Pedri, quien se tuvo una lesión muscular en el Bernabéu. Un duro contratiempo ya que el de Tegueste es el auténtico motor de este Barça.

Lewandowski y Dani Olmo estarán ante el Elche CF / Dani Barbeito

También destaca la presencia de Lamine Yamal, con algunas molestias en el pubis que no le impiden jugar, como explicó Hansi Flick en rueda de prensa.

En la enfermería continúan los lesionados de larga duración, Marc-André Ter Stegen y Gavi, así como un Joan Garcia a punto de reaparecer y los lastimados muscularmente Pedri, Raphinha y Christensen.

Convocatoria

Portería: Szczesny, Diego Kochen y Eder Aller

Defensas: Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Gerard Martín, Eric Garcia y Xavi Espart

Centrocampistas: Fermín, Casadó, De Jong, Olmo, Bernal y Dro

Delanteros: Ferran Torres, Lamine Yamal, Rashford, Lewandowski y Roony