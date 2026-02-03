Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ter StegenConvocatoria BarcelonaCamp NouSorteo Copa de España fútbol salaBernardo SilvaMercado de FichajesToni NadalAlbacete - BarcelonaAlbacete - Barcelona horarioAlbacete - Barcelona alineacionesRobo casa Cubarsí Joan GarciaTest MotoGPIniestaLesión RaphinhaSeis NacionesJuegos Olímpicos InviernoBarça Youth LeagueCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyLotería NacionalJuan Carlos RiveroAEMET
instagramlinkedin

FC Barcelona

La convocatoria del Barça para la Copa contra el Albacete

Los blaugranas viajan a la localidad manchega para disputar los cuartos de final de la competición del 'KO'

El cara a cara Albacete vs. Barcelona

El cara a cara Albacete vs. Barcelona

El cara a cara del Albacete vs. Barcelona / Europa Press

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona disputa esta noche (21:00 horas) la eliminatoria correspondiente a los cuartos de final de la Copa frente al Albacete. Un partido a cara o cruz en el que está en juego un billete hacia las semifinales de la competición del 'KO'.

Los blaugranas llegan a este encuentro después de haber dejado por el camino a Guadalajara y Racing de Santander, ambos por 0-2 en el marcador. Los manchegos, por su parte, son la gran sorpresa del torneo habiendo eliminado al Real Madrid sobre la bocina en octavos, además de vencer previamente a Celta de Vigo, Leganés y San Fernando.

Hansi Flick es consciente del peligro que comporta esta eliminatoria a partido único en el Estadio Carlos Belmonte y, a pesar de preparar alguna rotación para enfrentarse a este equipo de LaLiga Hypermotion, no se fía un pelo del 'queso mecánico'. Los dos encuentros previos a esta ronda tampoco fueron fáciles de solventar y nada hace prever que algo vaya a cambiar esta noche.

Por ello, en la convocatoria del técnico alemán no se deja a nadie en Barcelona, además de los lesionados. Junto a los ya conocidos Christensen, Gavi y Pedri, el lunes también se sumó Raphinha por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha; motivo por el cual será baja por precaución durante una semana y no viajará con el resto del equipo.

Noticias relacionadas y más

La convocatoria

Así pues, esta es la convocatoria del FC Barcelona para enfrentarse al Albacete en los cuartos de final de la Copa: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric; Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Tommy Marqués; Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL