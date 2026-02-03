FC Barcelona
La convocatoria del Barça para la Copa contra el Albacete
Los blaugranas viajan a la localidad manchega para disputar los cuartos de final de la competición del 'KO'
El FC Barcelona disputa esta noche (21:00 horas) la eliminatoria correspondiente a los cuartos de final de la Copa frente al Albacete. Un partido a cara o cruz en el que está en juego un billete hacia las semifinales de la competición del 'KO'.
Los blaugranas llegan a este encuentro después de haber dejado por el camino a Guadalajara y Racing de Santander, ambos por 0-2 en el marcador. Los manchegos, por su parte, son la gran sorpresa del torneo habiendo eliminado al Real Madrid sobre la bocina en octavos, además de vencer previamente a Celta de Vigo, Leganés y San Fernando.
Hansi Flick es consciente del peligro que comporta esta eliminatoria a partido único en el Estadio Carlos Belmonte y, a pesar de preparar alguna rotación para enfrentarse a este equipo de LaLiga Hypermotion, no se fía un pelo del 'queso mecánico'. Los dos encuentros previos a esta ronda tampoco fueron fáciles de solventar y nada hace prever que algo vaya a cambiar esta noche.
Por ello, en la convocatoria del técnico alemán no se deja a nadie en Barcelona, además de los lesionados. Junto a los ya conocidos Christensen, Gavi y Pedri, el lunes también se sumó Raphinha por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha; motivo por el cual será baja por precaución durante una semana y no viajará con el resto del equipo.
La convocatoria
Así pues, esta es la convocatoria del FC Barcelona para enfrentarse al Albacete en los cuartos de final de la Copa: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric; Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Tommy Marqués; Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony.
