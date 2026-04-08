La convocatoria del Barça ante el Atlético de Madrid

El FC Barcelona ha facilitado la convocatoria de 23 futbolistas para afrontar el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid de este miércoles en el Spotify Camp Nou.

El técnico barcelonista, Hansi Flick, sigue sin poder recuperar a Frenkie de Jong en la medular. Una baja que se mantiene respecto al partido del pasado sábado en el Metropolitano junto a las de Raphinha y Christensen.

Quién tambén se sumó a esta lista de ausencias fue Marc Bernal. El canterano sufre un esguince de tobillo izquierdo que le mantendrá unos diez días apartado de los terrenos de juego.

Hansi Flick ha tirado del filial para completar la lista con la incorporación del central Álvaro Cortés, que se suma a los ya habituales Tommy, Xavi Espart y el tercer portero, Diego Kochen.

Flick cuenta con bajas, pero tiene dónde elegir después de la recuperación en el último encuentro de Jules Kounde y Alejandro Balde. El francés tiene el puesto prácticamente garantizado en el carril derecho, mientras que por la izquierda, Cancelo y Balde se disputan el puesto. El portugués llega de realizar un gran partido frente al Atlético de Madrid en la Liga, mientras que Balde ha sido un jugador habitualmente de confianza para el míster alemán.

Araujo también se encuentra al cien por cien después de ser sustituido en el Metropolitano por una sobrecarga, aunque difícilmente volverá al once una vez que Kounde ya puede participar y la pareja de centrales consolidada es la de Cubarsí junto a Gerard Martín.

En el medio del campo puede librarse la batalla más dura y Flick situará a Eric Garcia con Pedri y Fermín para contrarrestar un doble pivote sólido rojiblanco con Koke y, especialmente, Marcos Llorente, quien no estuvo presente en el partido de Liga al cumplir un partido de sanción.

En ataque, Robert Lewandowski puede ser el '9' de las grandes noches, arropado por Lamine Yamal y Rashford, quien ocupó el puesto de Raphinha en el estadio rojbilanco, marcando un gol.