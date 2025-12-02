La convocatoria del Atlético de Madrid para visitar al FC Barcelona

FC Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este martes a las 21 horas en uno de los mejores partidos que se pueden ver en LaLiga. El club catalán, líder con 34 puntos, recibe en el Spotify Camp Nou al equipo más en forma de la competición, pues los rojiblancos acumulan seis victorias consecutivas, que les han situado a solo tres unidades del primer clasificado.

El 'Cholo' Simeone ha repetido la misma convocatoria que en el último choque de los colchoneros, el pasado sábado en el Metropolitano contra el Real Oviedo, en el que el Atlético estableció un récord: es el primer club de LaLiga que se pone por delante en 14 jornadas consecutivas. Las dos únicas ausencias de la lista de 23 futbolistas son Marcos Llorente y Robin Le Normand, quienes tampoco estuvieron contra los asturianos.

El centrocampista reconvertido a lateral sufrió una lesión muscular en el muslo que le obligó a pedir el cambio en el minuto 14 contra el Getafe hace poco más de una semana. Por su parte, el central internacional con España se lesionó el pasado 4 de noviembre en el duelo de Champions contra el Union Saint-Gilloise. Le Normand, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el 25', padece una "lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal" que lo mantienen fuera de combate entre seis y ocho semanas.

Para subsanar las bajas, Simeone no ha optado por llamar a ningún futbolista de campo del filial, que se encuentra líder en el grupo B de la Primera Federación. El único jugador del segundo equipo que va convocado es el guardameta Salvador Esquivel, que ya ha sido citado por el técnico argentino en 16 ocasiones esta temporada, aunque todavía no ha debutado.

La convocatoria del 'Cholo' Simeone para el Barça - Atlético

Oblak, Musso, Esquivel, Ruggeri, Javi Galán, Hancko, Giménez, Lenglet, Marc Pubill, Nahuel Molina, Johnny, Gallagher, Koke, Barrios, Baena, Nico González, Almada, Giuliano, Carlos Martín, Griezmann, Julián Alvarez, Raspadori y Sorloth.