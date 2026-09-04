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FC Barcelona

La convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 2026 del FC Barcelona

La reunión se celebrará de forma telemática y tendrá como principales puntos la aprobación de las cuentas, el presupuesto y nuevas operaciones de financiación del Espai Barça

Laporta presidirá una nueva Asamblea del FC Barcelona

Laporta presidirá una nueva Asamblea del FC Barcelona / FCB/GERMÁN PARGA / Europa Press

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Jordi Gil

Jordi Gil

El FC Barcelona ya ha fijado de forma oficial la fecha de su próxima Asamblea General Ordinaria. La Junta Directiva, reunida el jueves 3 de septiembre, acordó convocar a los socios y socias compromisarios para el próximo 19 de septiembre, en una Asamblea que se celebrará de forma telemática.

La primera convocatoria está prevista para las 9.30 horas, mientras que la segunda será a las 10.00 horas. La Mesa de la Asamblea quedará constituida en el Auditorio 1899, dentro de las instalaciones del Spotify Camp Nou.

Entre los principales asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea destaca la aprobación de la liquidación del ejercicio económico de la temporada 2025/26. También se presentará el presupuesto correspondiente a la temporada 2026/27.

Uno de los puntos de mayor relevancia será el relativo a las operaciones de financiación vinculadas al Espai Barça. La Junta Directiva solicitará la aprobación de la ampliación de la financiación obtenida para desarrollar el proyecto, así como de la emisión de bonos garantizados con derechos audiovisuales adicionales del FC Barcelona.

La Asamblea también deberá ratificar, de acuerdo con los Estatutos del club, los contratos suscritos con OHANA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND CONSTRUCION LLC y BABYLON PARK SPAIN, S.L.

Asimismo, se someterán a ratificación los nombramientos de nuevos miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Económica.

El orden del día se completará con el informe del Síndic de Socios y Socias, las propuestas presentadas por los socios de acuerdo con los Estatutos y un turno abierto de intervenciones.

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Por último, la Junta Directiva ha acordado solicitar la presencia de un notario o notaria durante la Asamblea para levantar acta de los acuerdos que se adopten.

Orden del día

El orden del día

1-Informe del Presidente.

2-Informe y aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio económico 2025/26.

3-Informe y aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2026/27.

4-Operaciones de financiación relacionadas con el Espai Barça y emisión de bonos garantizados con derechos audiovisuales adicionales.

5-Ratificación de los contratos con OHANA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND CONSTRUCION LLC y BABYLON PARK SPAIN, S.L.

6-Ratificación de los nombramientos de miembros de la Junta Directiva.

7-Ratificación de los nombramientos de miembros de la Comisión Económica.

8-Informe del Síndic de Socios y Socias.

9-Propuestas de socios y socias.

10-Turno abierto de intervenciones.

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