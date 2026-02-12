Los convocados de Flick para el Atlético - Barça de la Copa del Rey

El FC Barcelona viajó con 22 jugadores, los permitidos en la inscripción en un partido de Copa del Rey, a Madrid para medirse al Atlético en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Finalmente, Marcus Rasfhord se cayó de esta lista por un golpe en la rodilla sufrida frente al Mallorca y que le convierten en baja por precaución. Su baja se une a a la de Raphinha, aún con molestias musculares, por lo que ha sido necesario la incorporación de un media punta que puede desenvolverse bien en esta posición como es Juan Hernández.

De todos modos, Flick tiene alternativas para cubrir las dos ausencias en el carril zurdo, como es Ferran Torres, buen conocedor de esta posición o, incluso, Fermín López puede tirarse al costado, como ha hecho en otras ocasiones y contar con un centro del campo más reforzado.

Flick ha llamado a otros jugadores más del filial. Otro futbolista de banda izquierda, como es el lateral Jofre Torrents, así como el centrocampista Tommy Marqués, con Gavi y Pedri de baja, completándose la nómina del filial con el habitual tercer portero Diego Kochen.

El Barça podrá planteará un equipo plenamente competitivo para arrancar un buen resultado pensando en el partido de vuelta de esta eliminatoria del 3 de marzo. El club no ha hecho oficial la convocatoria debido a la precipitación con que tuvo que viajar a Madrid el miércoles por la noche y su próximo comunicado público ya será el de la alineación.

El equipo barcelonista suspira a repetir el título levantado la pasada campaña en el mismo escenario que actual final, La Cartuja de Sevilla.

Convocatoria

Porteros: Joan Garcia, Szczesny, Kochen.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia y Jofre

Centrocampistas: Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Tommy Marqués y Juan Hernández

Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal y Roony