Los convocados del Barça: ¿Qué les espera con sus selecciones en el parón?

La mayoría de jugadores de la plantilla del Barça ya saben si les toca ir con sus selecciones durante el parón de selecciones. Como era de esperar España es el combinado que contará con más representantes del conjunto de Flick.

Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal fueron los escogidos por Luis de la Fuente para los partidos clasificatorios ante Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre) en Elche y Valladolid. De la Fuente no ha renunciado a Lamine, a pesar de que lo que ocurrió en la última convocatoria, y la gestión de sus molestias será uno de los grandes temas de las próximas semanas.

El seleccionador ha justificado en rueda de prensa su convocatoria recordando los 90 minutos del delantero ante el PSG. Además, no ha admitido errores y ha subrayado que todos los futbolistas juegan con molestias. Otros habituales como Gavi o Fermín se quedaron fuera de la lista por lesión. Tampoco fueron convocados seleccionables como Balde o Eric Garcia, que están en la órbita de la selección.

Marc Bernal, por su parte, fue una de las grandes novedades de la sub'21 para los duelos ante Noruega (10 de octubre) y Finlandia (14 de octubre) en Guadalajara y en Castellón de la Plana.

También se hizo oficial la convocatoria de Jules Koundé con Francia. El lateral sigue siendo un fijo para Deschamps, que le da habitualmente la titularidad. La selección francesa se mide Azerbaiyán (Parque de los Príncipes) e Islandia (Laugardalsvöllur) el 10 y el 13 de octubre, respectivamente.

Rashford gana peso con Inglaterra

Rashford es otro de los que participará en los encuentros internacionales, en su caso con Inglaterra. El jugador cedido por el United ya tuvo bastantes minutos en el anterior parón y vuelve a ser convocado a diferencia de otras figuras importantes de su país como Bellingham o Foden. El combinado inglés jugará un amistso contra Gales (Wembley) el próximo 9 de octubre y un clasificatorio contra Letonia (Estadio Daugava) el día 14.

El extremo ha aprovechado las lesiones de Lamine, primero, y ahora Raphinha para tener continuidad en el Barça y recuperar sensaciones: dos goles y cuatro asistencias en los últimos seis partidos. Tal y como era de esperar, Frenkie de Jong también será protagonista con su selección.

El neerlandés ha sido convocado para disputar los encuentros ante Malta (Estadio Nacional Ta' Qali) y Finlandia (Johan Cruijff ArenA) los días 9 y 12 de octubre. De Jong, que está pendiente de la oficialización de su renovación con el Barça, es una pieza clave para Koeman. Otro futbolista estructural para su selección es Lewandowski, que ha vuelto a ser convocado con Polonia para los encuentros contra Montenegro (10/10, Katowice) y Suecia (14/10, Jönköping).

El gran salto de Bardghji

Su compañero de ataque en el Barça, Roony Bardghji (19 años), ha sido convocado con Suecia, su primera vez con la absoluta. Jon Dahl Tomasson lo incluyó para los partidos ante Suiza el 10 de octubre y Kosovo tres días después.

El delantero ya había disputado 11 encuentros con la sub 21 y en el último parón había sido el capitán del equipo en los choques frente a Armenia y Montenegro. Únicamente la lesión de rodilla había frenado su llegada a la selección absoluta.

El Barça también cuenta con defensas protagonistas con sus selecciones. Christensen sigue siendo un referente de Dinamarca, y tras ser uno de los mejores en el último parón, vuelve a ser convocado para los encuentros ante Bielorrussia (9-10) y Grecia (12-10). Finalmente, si no ocurre nada extraño, también debería hacerse oficial en las próximas la convocatoria de Ronald Araujo para los encuentros que disputará Uruguay ante República Dominicana (10-10) y Uzbekistán (13-10).