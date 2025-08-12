La conversación que cambió la carrera de Lewandowski

Robert Lewandowski ha compartido vestuario y trabajado a las órdenes de algunos de los entrenadores más importantes del fútbol moderno. Ahora en Barcelona vive su segunda etapa junto a Hansi Flick, quien ya le dirigió en el Bayern de Múnich durante uno de los periodos más exitosos de su carrera cuando ganó la Champions League.

Sin embargo, y según confiesa en su entrevista con BBC Sport, si hay un técnico que marcó un antes y un después en su vida, ese fue Jürgen Klopp, el hombre que le moldeó en sus cuatro temporadas en el Borussia Dortmund. El delantero polaco llegó a Alemania como una promesa con mucho que aprender. “Cuando me mudé a Dortmund era un chico muy joven, había perdido a mi padre cuando tenía 16 años”, recuerda. Ese golpe personal le dejó una huella profunda: “Yo era, sin duda, un chico más cerrado, no quería hablar de mis emociones”.

Todo cambió cuando Klopp se cruzó en su camino. “Después de algunos años conocí a alguien que no quiero decir que fuera como un padre, pero sí algo parecido”, confiesa Lewandowski. “Quizá, después de tanto tiempo, la conversación que eché en falta con mi padre la tuve con Jürgen”.

Aquel momento quedó grabado para siempre en su memoria. “Recuerdo la conversación hasta hoy porque cambió mi vida, cambió mi vida futbolística. Saqué fuera mis emociones, dije palabras que llevaba guardadas durante años y, después de eso, sentí libertad”. Una liberación que, según él mismo admite, se tradujo de inmediato en su rendimiento: “Tal vez por eso empecé a jugar cada vez mejor”.

El tren del Manchester United

La explosión en el Borussia Dortmund bajo las órdenes de Klopp, de hecho, le hizo llamar a la puerta de muchos grandes clubes de Europa, interesados en hacerse con los servicios de uno de los mejores delanteros en proyección del continente.

Tanto fue así que, en 2012, el polaco reconoce en su entrevista a la BBC que estuvo muy cerca de jugar en Old Trafford bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson: "Decidí ir al Manchester United y dije que sí, pero el Dortumund no podían venderme", explicó Lewandowski. "Sabían que si me quedaba podrían ganar más dinero y que podría esperar quizás uno o dos años más", una estrategia que no salió bien ya que en 2014 el polaco acabó contrato y se fue gratis al máximo rival en Alemania, el Bayern de Múnich.