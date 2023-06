Así convenció Xavi a Gündogan

El técnico le dijo que ha jugado en equipos grandes, pero que ninguno es como el Barça También que será importantísimo en un equipo que ya puede ser el suyo la próxima semana

El Barça arrancó hace semanas un compromiso verbal con Ilkay Gündogan para fichar al alemán para las tres próximas temporadas. La próxima semana, tras la final de la Champions que Gündogan jugará con el Manchester City ante el Inter de Milán, espera poder anunciar el fichaje, que solo estaría pendiente de que el alemán pase la revisión médica.

Gündogan, que llegaría con la carta de libertad, ha tenido en las últimas semanas una oferta de renovación de su club, dispuesto a ofrecerle un contrato por una temporada más otra opcional. También ha sido tentado por el Borussia Dortmund, su exequipo, que ha perdido a Jude Bellingham, pero está decidido a fichar por el Barça, equipo al que ya estuvo a punto de llegar en el 2015, cuando incluso había pasado la revisión médica, pero fue descartado por Luis Enrique, que prefirió a Arda Turan.

En la llegada de Gündogan se ha implicado Xavi Hernández. El entrenador del Barça lo ha hecho en la mayoría de fichajes, hablando con los jugadores para explicarles su proyecto y contarles lo grande que es el club azulgrana. No hay más que recordar el viaje que hizo a Alemania el año pasado para tratar de convencer de Erling Haaland.

Gündogan, con el City | AFP

Con Gündogan, el técnico de Terrassa ha tenido un mínimo de tres conversaciones. "Has jugado en equipos grandes como el Dortmund y el Manchester City, siendo entrenado por Pep Guardiola, pero cuando llegues al Barça, verás que no tiene nada que ver con lo que has vivido. El Barça es diferente, es el más grande", le dijo al alemán, recordándole una palabras de Lewandowski. El polaco no dudó en darle la razón a Xavi tras jugar su primer partido con el Barça en la gira por Estados Unidos. Vio enseguida la grandeza del Barça.

En cualquier posición

Xavi también le dejó claro al alemán que sería indiscutible en el equipo, pues cree que puede ocupar cualquiera de las cuatro posiciones del cuadrado por el que ha apostado el egarense en los últimos partidos. Gündogan puede jugar en la base, ayudando en la construcción del juego, y también en las posiciones más adelantadas, aportando el control que ha faltado a veces en algunos partidos esta temporada.

El técnico del Barça también cree que Gündogan puede actuar como interior en los partidos en los que apueste por una línea de tres, necesitando entonces un medio centro más posicional, el jugador que reclama como sustituto de Sergio Busquets.

Así pues, Xavi jugó un papel importante para que Gündogan pueda vestirse de azulgrana. El fichaje del alemán está al caer. La próxima semana puede ser una realidad.