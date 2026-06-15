FC BARCELONA
Así intentó convencer el Chicago Fire a Lewandowski
El entrenador del club de la MLS, Gregg Berhalter, muy optimista: "Queremos ser un club de clase mundial y así se lo hemos transmitido"
Robert Lewandowski decidirá su futuro en los próximos días y todo indica, tras su viaje a Chicago, que acabará decantándose por jugar en la MLS. El club norteamericano está haciendo todo lo posible por ficharle y su técnico, Gregg Berhalter, explicó cómo han intentado convencerle para firmarle: "Creo que lo más importante es que le mostramos lo que podemos ofrecerle en Chicago. Es una ciudad hermosa con muchas comodidades. Estoy seguro de que Lewandowski tiene muchas opciones, pero queremos demostrarle que Chicago es una muy buena oportunidad para que continúe su carrera", explicó en una entrevista a 'WP Sportowe Fakty?':
El técnico de Chicago Fire cree que pueden darle un proyecto deportivo acorde a las necesidades de Lewandowski para crecer en la MLS: "Le mostramos nuestro proyecto y nuestros planes: queremos ser un club de clase mundial. Hablamos sobre su posición y cómo podría ayudar al equipo a ganar el campeonato . Ahora somos un equipo con un ataque agresivo. Creo que tenemos el segundo o tercer mejor ataque de toda la liga, pero queremos ser el mejor. Creo que con Lewandowski podremos construir un equipo que realmente pueda luchar por el campeonato", sentenció.
Gregg Berhalter entiende que Lewandowski aún tiene retos por delante y cree que en la MLS podría convertirse en un futbolista referente impulsando una liga en la que cada vez hay más estrellas del fútbol europeo: "Tiene todas las oportunidades para convertirse en una gran estrella en Estados Unidos; este país está preparado para él . Ha tenido una carrera brillante, y este podría ser el próximo reto en su ilustre trayectoria".
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