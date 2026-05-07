Contundente Szczesny: aclara su futuro en el Barça

Hay mucha expectación para saber qué es lo que hará Szczesny la próxima temporada. El portero polaco tiene un año más de contrato con el Barça, pero siempre se especula con su posible retirada ya que llegó al club blaugrana cuando ya estaba fuera del fútbol profesional. Szczesny disipó cualquier duda en una entrevista a la televisión polaca 'Eleven Sports' en la que dejó claro su pensamiento: "Sí. Tengo edad suficiente para entender que cada año puede haber especulaciones sobre si aún puedo jugar, si aún quiero jugar. Todavía quiero jugar y todavía puedo jugar , así que creo que hablaremos un par de veces más depsués de este Clásico", comentó con rotundidad.

Szczesny dejó muy claro que se siente útil en este Barça y que sigue en buena forma, algo que saben en el cuerpo técnico y dentro del vestuario blaugrana: "Me doy cuenta de que, incluso cuando no estoy ayudando en el campo, tengo que encontrar la manera de ayudar a los que sí están jugando . A menudo, un buen ambiente ayuda, una sonrisa, un poco de alivio de la presión, pero también dar buen ejemplo en los entrenamientos . No es que el encargado de crear ambiente solo esté ahí para eso. Siento la presión de estar a la altura del resto del equipo. Si eso ayuda, mejor. Y es lo que estoy haciendo".

El portero polaco ha dejado ya claro públicamente que se siente con fuerzas de agotar el año de contrato y es un profesional muy querido dentro del vestuario y una pieza que también cuenta con la estima de Hansi Flick y sus ayudantes. El Barça tiene la clara apuesta de Joan Garcia y estaba meditando el fichaje de un segundo guardameta en el caso de que Szczesny se retirara, algo que no se va a producir a tenor de las palabras del polaco.

Hay otra opción que pasa porque el Barça rescinda unilateralmente el último año de Szczesny con una indemnización y se abra a firmar a un segundo guardameta, ya que la posibilidad de Remiro, portero de la Real Sociedad, está encima de la mesa. La dirección deportiva está valorando seriamente esta posibilidad ya que se trata de una oportunidad de mercado, pero primero debe hablar con Szczesny. Hay que tener en cuenta también que Ter Stegen sigue con contrato en vigor hasta 2028 y que Iñaki Peña deberá volver de su cesión al Elche. El Barça cuenta con overbooking en la portería y Szczesny deja claro que no se plantea marchar.

El portero también habló maravillas de Hansi Flick en la entrevista: "Hansi ya ha ganado la Liga de Campeones, pero no con el Barcelona. Parece que desea ardientemente ser el entrenador que traiga el título de la Liga de Campeones de vuelta al Barcelona".

Y en plan broma, aconsejó a Lewandowski que se retire del fútbol para así encontrar grandes ofertas: "Si lo aconsejara basándome en mi experiencia, le aconsejaría que se retirara porque después le llegarían las mejores ofertas".