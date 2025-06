La contundente respuesta de Masip tras la polémica con el Athletic

La polémica entre el FC Barcelona y el Athletic Club, avivada tras el partido disputado en San Mamés de la jornada que cerró la temporada, ha dado un nuevo episodiotras las quejas de Masip y la respuesta de Jon Uriarte.

El asesor del presidente Joan Laporta ha publicado un vídeo en su cuenta personal de Instagram para ofrecer su versión de los hechos y responder directamente al presidente del Athletic.

El desencuentro comenzó cuando Masip, tras el partido que cerró el curso en Bilbao, criticó que Uriarte no hubiera felicitado al presidente azulgrana por la consecución del título. La respuesta del mandatario rojiblanco no se hizo esperar.

En declaraciones en la rueda de prensa de cierre de temporada, Uriarte aseguró que sí saludó a Laporta, pero que este no respondió. También aprovechó para afear a Masip que hiciera esas declaraciones públicamente y lo acusó de “ignorancia” institucional, señalando además que él tampoco fue felicitado por parte del Barça por la histórica clasificación del Athletic a la Champions League.

Ante la creciente polémica, Masip decidió romper su silencio a través de un vídeo de dos minutos y medio para “zanjar el tema”.

La explicación de Masip

“Ya para zanjar el tema del partido del día 24 en Bilbao, explicar que llegamos cuando se nos citó. Normalmente, cuando hay una comida o una merienda, la junta directiva que nos cita, nosotros vamos. En este caso no nos citaron para nada”. Asegura que la expedición azulgrana llegó “media hora antes” del inicio del partido y que en ese tiempo “hubo un intercambio de miradas” pero ningún saludo institucional por parte del presidente del Athletic.

“Es cierto que cuando nos pasa en casa, el presidente nuestro, a la que puede, rápidamente se va a saludar al presidente rival”, argumenta Masip. “Lo normal, al menos en nuestro caso. Bueno, no pasó”.

Según relata, Laporta saludó primero al alcalde de Bilbao, quien sí le dio la enhorabuena por el título de Liga. Luego, “el presidente dice: ‘Jon’, le dice hola, no intercambian ninguna palabra más”.

Masip también quiso matizar que nunca cuestionó la legitimidad del pasillo del Athletic: “Yo nunca he dicho que estuviera improvisado ni que el club no quisiera. Yo no lo he dicho”. Eso sí, critica el ambiente vivido en San Mamés: “Me pareció una pitada muy fuera de lugar, muy hostil, con dos equipos que no se jugaban nada”. Añade que el Barça quiso tener un gesto de deportividad con Óscar de Marcos: “Hicimos el pasillo por su trayectoria”.

La parte más contundente llega al final, cuando Masip responde a Uriarte por haberlo tachado de ignorante: “Me sorprende que el presidente de Bilbao me tache de ignorante hablando de lo que no sé. Llevo más de 40 años en el mundo del deporte profesional y sé perfectamente de qué va esto”.

Y remata con un mensaje claro: “Sé que cuando has perdido también hay que saber aceptarlo. Me sorprendió que no hubiera esa felicitación por parte del presidente por ganar una Liga que nos hemos merecido”.

“Sin más”, concluye Masip en el vídeo, “un fuerte abrazo a todos, pero eso es lo que pasó ese día”.