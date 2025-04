Contundente respuesta de Laporta a la Liga: "Esto no es casualidad"

Otra mañana movida en Can Barça. Este mañana, pronto, ha salido a la luz el comunicado de La Liga acerca de la palanca de los asientos VIP que servía al Barça para volver a la regla del 1:1. El ente presidido por Javier Tebas aseguraba que no computan esos 100 millones de euros para el 'fair play' financiero.

A unas horas de disputarse ese Atlético de Madrid-FC Barcelona de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, mazazo de la Liga a poco de que el CSD, por su lado, se pronuncie sobre la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

Mientras el Barça no ha realizado ningún comunicado en sus canales oficiales, Laporta sí ha decidido hablar justo antes de la comida de directivas en el Restaurante De María. "Sobre el escrito de la Liga, deciros que lo vemos como un intento más de dañar la imagen del club y de ir contra los intereses del FC Barcelona. Evidentemente, el club responderá a través de los servicios jurídicos, que están revisando a fondo el escrito de La Liga. Responderemos de la forma más contundente que sea necesario".

"NOS JUGAMOS UNA FINAL..."

"Hace tres meses ya que dije que las inscripciones de Olmo y Pau Víctor se habían realizado correctamente y siguiendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por la RFEF y por La Liga y eso continúa vigente. Tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final y espero que sea un gran espectáculo. Que se reactiven polémicas de este tipo no es casualidad, es una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo. La sensación es de que como no nos pueden ganar en el campo lo intentan en los despachos. Como presidente del Barça no lo voy a pemitir".