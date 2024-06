La contundente respuesta de Koeman a un periodista: "Tengo más información privilegiada sobre De Jong que tú"

El nombre de Frenkie de Jong sigue trayendo cola en la sede de Países Bajos tras quedar descartado de la Eurocopa por su lesión en el tobillo. Hace solo unos días el seleccionador Ronald Koeman se mostraba crítico con la gestión del Barça con la lesión de Frenkie.

"Hemos llegado a la conclusión de que incluso en las próximas 3 semanas De Jong no estará completamente recuperado. Tiene un historial con esta lesión. Su club se arriesgó antes y ahora tenemos que pagar el precio", dijo el técnico. Unas declaraciones que han tenido hoy continuidad con una respuesta contundente a uno de los periodistas.

"No me arrepiento"

A Koeman le han preguntado si no habría arriesgado él también con Frenkie en el supuesto de que estuviera en juego un título. Y el seleccionador de Países Bajos ha dicho: "Siempre he podido estimar razonablemente bien el factor de riesgo. Por supuesto, también depende del jugador, y eso es todo lo que voy a decir al respecto. También hablé de eso con Frenkie”, empezó diciendo.

Pero Koeman terminó dando un paso más: "Creo que tengo un poco más de información privilegiada que tú. No me arrepiento, en absoluto, con lo que dije. Pero ya terminé con esto otra vez. No entraré en más detalles porque tuve una buena conversación con Frenkie al respecto. Eso queda entre nosotros”.

Países Bajos disputó el lunes el último amistoso ante Islandia (4-0) antes de debutar el próximo día 16 frente a la Polonia de Robert Lewandowski, que se perderá el estreno de su selección la Eurocopa por culpa de una lesión.