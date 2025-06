El contundente mensaje de Xavier García Albiol sobre el 'caso Joan Garcia'

Aunque todavía no es oficial, algunos aficionados del RCD Espanyol ya han dejado claro que no perdonaran a Joan Garcia por su inminente fichaje por el FC Barcelona. Desde mensajes en las redes sociales hasta pintadas en su pueblo natal, Sallent, el portero catalán ha recibido muchas críticas por el pago de su cláusula de rescisión para firmar con el club blaugrana, rival ciudadano de los pericos. El guardameta jugará en el Spotify Camp Nou durante las próximas cinco temporadas y esto no ha gustado nada en Cornellà-El Prat.

No todos los seguidores del Espanyol, sin embargo, han atacado a Joan Garcia. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha pedido “respeto” para el arquero y ha catalogado como “injusta” la “campaña que algunos están haciendo en contra de su persona”. Ha recordado que el joven futbolista ha sido clave en la permanencia en Primera del equipo entrenado por Manolo González y que se ha ganado el derecho de tomar la decisión que considere oportuna sobre su futuro.

“Voy a dar mi opinión en relación al debate sobre de Joan García con la autoridad que me da ser socio del Espanyol desde hace 35 años. Joan ha sido un gran pilar de la salvación esta temporada y creo que se ha ganado el derecho a ser respetado, sea cual sea su decisión de futuro. Me parece tremendamente injusta la campaña que algunos están haciendo en contra de su persona”, ha escrito el político en ‘X’.

García Albiol, muy contundente contra las críticas e insultos que ha recibido Joan Garcia en los últimos días, especialmente desde que su fichaje por el FC Barcelona es oficioso. Esta próxima semana, el portero pagará la cláusula de rescisión de 25 millones de euros en la sede de LaLiga para desvincularse del Espanyol y comprometerse con el club culer.