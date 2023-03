El contundente mensaje de Laporta para el clásico: "Esta campaña tiene como objetivo controlar el Barça"

"Ya habrá tiempo, y tengo ganas, de explicaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña", dice el presidente "No tengáis ninguna duda que nos defenderemos, y no solo nos defenderemos, atacaremos"

Mensaje contundente del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a pocas horas del inicio del partido del clásico entre el Barça y el Real Madrid en el Camp Nou, que puede dar un golpe casi definitivo en LaLiga.

El club azulgrana ha compartido, mediante sus redes sociales, un vídeo del presidente en el que manda un mensaje directo a los aficionados. En éste, Laporta pide el máximo apoyo al equipo y asegura que ante la "campaña" que el club está sufriendo por el 'Caso Negreira', "nos defenderemos, y atacaremos", y que "tiene como objetivo, a corto plazo, desestabilizar al equipo, y a medio plazo, controlar al Barça, quedárselo. Ya habrá tiempo, y tengo ganas, de explicaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña".

Este es el mensaje íntegro del presidente Joan Laporta:

"Hola culés. Este domingo tenemos un gran partido. Venid a animar al equipo más que nunca. tenemos una gran oportunidad para acercarnos al objetivo de esta temporada, que es ganar la liga. Una gran oportunidad", empezaba diciendo el presidente.

"La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad, y lo sabéis todos. Tiene como objetivo, a corto plazo, desestabilizar al equipo, y a medio plazo, controlar al Barça, quedárselo. Ya habrá tiempo, y tengo ganas, de explicaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña. No tengáis ninguna duda que nos defenderemos, y no solo nos defenderemos, atacaremos", añadía.

"Pero ahora quiero que nos concentremos en animar al equipo este domingo. Y porque, como os he dicho, el primer objetivo que tienen es desestabilizar al equipo y nos tenemos que centrar en animar al equipo, a nuestros jugadores y a nuestros entrenadores para que ganen el partido. Creo que no tenemos que estar para otros aspectos que puedan desviar la atención de nuestros jugadores, de concentrarse en el partido ara ganarlo. Creo que es fundamental",

"Por lo tanto, culés, este domingo, venid a animar al equipo más que nunca. Animemos al Barça porque queremos al Barça. ¡Visca el Barça!", concluía el presidente.