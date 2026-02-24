Contundente y dura respuesta del Barça tras darle la razón el CTA

Ocho días después del derbi catalán en Montilivi, que se dice pronto, llegó el reconocimiento del error por parte del Comité Técnico de Árbitros, en relación a la falta que debió señalar Soto Grado del 'Diablito' Echeverri sobre Jules Koundé y que tampoco fue corregido por Gálvez Rascón en el VAR. Tras darle la razón, el club azulgrana no se ha 'cortado' y ha publicado en sus redes sociales un duro mensaje acompañado con fotogramas de la polémica acción que supuso el 2-1 final a favor del Girona. Un golpe encima de la mesa de la entidad barcelonista en toda regla.

"Asumir el error es un gran paso. Evitarlo es el siguiente". Corto pero contundente. Como diría Bernardo Schuster en una frase que ha quedado para la posteridad: "No hace falta decir nada más".

De esta manera, la entidad azulgrana se hace notar en relación a esta polémica jugada y a la tardanza en el reconocimiento del CTA, califica de "gran paso" que se haya admitido el grave fallo arbitral, sobre el césped y el VAR, pero avisa: "Evitarlo es el siguiente".

El barcelonismo, enojado

Y es que llueve sobre mojado y no servirá de nada si cae en saco roto lo sucedido en Montilivi hace ocho días. Una acción que, lógicamente, provocó la mayúscula indignación de todo el barcelonismo. Tanto el entrenador Hansi Flick como los jugadores no dieron crédito a lo sucedido.

Además, esta acción llegó después de que ya hubiera polémica en el anterior partido del FC Barcelona, previo al derbi catalán, cuando Martínez Munuera anuló un gol en el Metropolitano a Pau Cubarsí en el arranque de la segunda mitad de un partido que acabó 4-0 en contra de los azulgranas. Como avanzó SPORT y corroboró después el propio técnico, Hansi Flick fue a pedirle explicaciones al árbitro Martínez Munuera a la conclusión del duelo de semifinales de la Copa del Rey.

German Bona

El Barça emite esta contundente respuesta a la acción de Montilivi en un momento en el que Rafa Yuste es el presidente en funciones del club después de la dimisión de Joan Laporta para presentarse a las elecciones del 15 de marzo. Jan tuvo un 'recuerdo' para los árbitros antes del Barça-Levante del pasado domingo cuando atendió a los medios y preguntado sobre la derrota del Real Madrid en el feudo de Osasuna, contestó: "Para una vez que no les pitan a ellos un penalti y no hay un piscinazo, que no se quejen".

El enfado del FC Barcelona y de todo el barcelonismo con las decisiones arbitrales es más que evidente. Aunque tarde, ahora llega la razón por parte del CTA y el club no ha querido perder la oportunidad de dar su opinión de forma clara y contundente.