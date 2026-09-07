El contundente consejo que le dio el Barça a Hansi Flick sobre Mourinho

Hansi Flick es un técnico prudente allá donde los haya. El técnico alemán del FC Barcelona tiene la flema y la experiencia suficiente para no 'meterse en charcos' y menos en las ruedas de prensa. Su mensaje público siempre es muy claro y su prioridad, hablar sobre el siguiente partido y, en consecuencia, del rival que tenga que afrontar el equipo azulgrana. Pero nunca está de más prevenirle de situaciones que Flick no vivió de cerca en su día y en las que necesita estar más alerta que nunca. Así que nunca vienen mal unos consejos.

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En el programa que este lunes abrió la cuarta temporada de 'La Posesión' de SPORT, David Bernabeu ha explicado el consejo que le dieron desde el FC Barcelona a Hansi Flick acerca de José Mourinho. Fue este verano, cuando se confirmó el regreso del entrenador portugués al banquillo del Real Madrid.

"Ni una palabra"

Al técnico germano le explicaron lo sucedido en la primera época de Mourinho en el conjunto blanco y las polémicas que se sucedieron. Un 'Mou' mucho más beligerante que en la actualidad, pero nunca hay que fiarse, y son muchos los que piensan que el entrenador luso está actuando como un 'lobo con piel de cordero'.

Desde el club le recordaron a Flick incidentes de Mourinho con el malogrado Tito Vilanova (el lamentable episodio del dedo en el ojo) y el desgaste al que fue sometido Pep Guardiola en aquellos años donde el Barça reinó en el terreno de juego, pero sufrió mucha presión.

Tras explicarle a Flick todo, aunque el técnico alemán, lógicamente, ya tenía una idea, pues lo había seguido desde la distancia, el consejo fue contundente: "Ni una palabra de Mourinho ni del Real Madrid".

Mourinho y Mbappé, en el encuentro ante el Betis / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

Un consejo que Hansi está siguiendo a rajatabla y así va a seguir siendo, pues además, encaja con su forma de ser y no querer entrar al trapo en este tipo de situaciones. Ya se vio en la rueda de prensa previa al debut liguero en Elche cuando le preguntaron a Flick sobre el Real Madrid y la llegada de José Mourinho y su respuesta fue rotunda. "¿Jugamos mañana contra el real Madrid? Pues pregúntame del Elche". Una manera de no dar pie a las provocaciones.

Evidentemente, cuando lleguen los clásicos, a Hansi Flik se le preguntará sobre el Real Madrid y sobre Mourinho y ahí sí tendrá que responder, pero seguro que lo hará con la máxima cautela. Se trata de no decir nada que pueda ser utilizado por Mourinho para abrir un conflicto. Este lunes, ya ha 'rajado' de los árbitros...