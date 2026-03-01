Los contratiempos que ha superado Lamine para volver a ser feliz

Lamine Yamal jugó un partidazo el sábado ante el Villarreal. Cuajó el de Rocafonda una de sus mejores actuaciones de la temporada. Logró su primer 'hat-trick' jugando con el primer equipo para convertirse en el futbolista más joven que mete tres goles en un mismo encuentro de Liga vestido de azulgrana. Consiguió este hito con 18 años y 230 días, superando a Giovani Dos Santos (19 años y seis días) y Leo Messi (19 años y 259 días). Pasa a ser el tercero en la historia de la Liga tras el jugador del Racing, Pombo (18 años y 200 días) y el del Athletic, Iragorri (17 años y 337 días).

El de Rocafonda volvió a ser clave para que el equipo de Hansi Flick lograse una nueva victoria y siguiese liderando la Liga. Estaba muy feliz y ni rechistó cuando el técnico alemán decidió sustituirlo a falta de un cuarto de hora para el final del partido. Era momento de pensar en el Atlético de Madrid. Era un cambio medio pactado. "Le dije al míster que me cambiara si yo metía el tercer gol", explicó con una sonrisa tras el partido.

Una vez el árbitro señaló el final del encuentro fue a buscar primero el balón. Se lo entregó Carles Naval. Después a su madre, que estaba en la grada. Se abrazó a ella y le comentó que se iba al vestuario para que sus compañeros le firmasen el esférico previo paso por atención a los medios de comunicación y fue cuando sorprendió con sus declaraciones.

"La pubalgia ya está olvidada, lo que me pasaba hace unos meses era una mezcla de todo, no estaba siendo feliz jugando, ahora vuelvo a ser feliz y estoy muy contento. Desde hace una semana o así me encuentro mucho mejor", explicó el de Rocafonda.

Los motivos del cambio de Lamine

Varios son los motivos, según ha podido saber SPORT, que hacían que Lamine, un chico de solo 18 años, no acabase de estar feliz. Para empezar, sentía algo de frustración sobre el terreno de juego. Tras su excepcional pasada temporada que le hizo estar cerca de ganar el 'Balón de Oro', sus expectativas eran altas para la actual.

Cada vez que saltaba al césped quería ser decisivo y ayudar a su Barça a ganar el partido, pero no siempre lo podía hacer porque el dolor que le causaba la pubalgia no le permitía estar al cien por cien. Era un tema de expectativas y de posterior frustración que no llevaba bien el de Rocafonda. Hizo trabajo diario y los problemas con la pubalgia están olvidados desde hace unas semanas. Lamine está ya al nivel que mostró en su 'prime' en la parte final del pasado curso.

Al de Rocafonda también le afectó todo lo que pasó tras el clásico de Liga contra el Real Madrid. En el contexto de la Kings League y en una conversación con Ibai Llanos dijo aquello de que "roban y se quejan".

Tras caer el Barça en el Santiago Bernabéu, varios jugadores blancos fueron a por el de Rocafonda, con Vini, Carvajal y Courtois a la cabeza. Lamine, poco a poco, fue desapareciendo de las redes sociales tras aquello. Desde hace unos días vuelve a estar más activo. Un ejemplo, sin duda, de la felicidad recuperada. Este sábado, por ejemplo, colgó varias imágenes en Instagram del partido, una de ellas abrazándose a su madre y otra cenando y celebrando la victoria. Tenía hambre, ya lo dijo ante la prensa, pues está cumpliendo con el Ramadán. Todas las imágenes acompañadas por el siguiente texto: "1% de possibilitats, 99% de fe". Se refería a la remontada ante el Atlético de Madrid y emulaba el mensaje de Neymar antes de la remontada contra el PSG.

Además de estos contratiempos, Lamine también ha tenido que superar otro más de tipo emocional como fue el desengaño amoroso que tuvo tras romper a finales del 2025 su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, algo que anunció el propio jugador. El de Rocafonda parece haber encontrado un nuevo amor y se le relaciona con la modelo e influencer británica Lily Rowland.