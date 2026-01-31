FC BARCELONA
Otro contratiempo para Flick: Koundé se va tocado
El lateral francés notó unas molestias y se someterá a pruebas el domingo
El partido del Martínez Valero contra el Elche resultó especialmente exigente para el Barça, a pesar de que el 1-3 del marcador pueda indicar otra cosa. Además de tener muchas oportunidades de gol desaprovechadas, el conjunto azulgrana regresó a Barcelona con dos jugadores tocados.
Si en el descando Hansi Flick sustituyó a Raphinha por precaución, en la recta final del choque fue Jules Koundé el que pidió el cambio a causa de un problema muscular. En el caso del internacional francés, el asunto pareció de mayor importancia pues se dejó caer tras notar una molestia en pleno sprint. Tras ser revisado por los médicos del equipo, el técnico blaugrana decidió cambiar sus planes y Ronald Araujo entró en su lugar.
Como en el caso de Raphinha, Koundé se someterá a pruebas médicas para establecer la importancia de la lesión y decidir si está en condiciones de forzar para jugar contra el Albacete en la Copa del Rey. Parece que no se trata de nada grave, pero a estas alturas de competición no se va a correr ningún riesgo.
