Contratiempo para el Barça: ¡Koundé, lesionado!

El Barça busca una remontada 'imposible' frente al Atlético de Madrid y cuando apenas habían transcurrido 10 minutos de partido ya ha sufrido el primer contratiempo en forma de lesión. Jules Koundé ha notado un percance en su pierna derecha y se ha tirado al suelo. Parece un pichazo muscular, aunque habrá que estar pendiente de lo que señalen los primeros diagnósticos.

Las asistencias han entrado al terreno de juego, y pronto han pedido el cambio para Jules Koundé. En su lugar, ha entrado Alejandro Balde, por lo que el portugués Joao Cancelo, que había arrancado por la izquierda, ha pasado al lateral derecho.

Primera lesión de la temporada

Es la primera lesión de la temporada para el francés, que hasta la fecha había jugado todos los partidos del equipo excepto el duelo de la jornada 12 contra el Celta de Vigo, cuando se quedó en el banquillo. Kounde acumulaba 39 partidos, con un total de 2.995 minutos antes del partido inicial ante el Atlético.

La temporada pasada, Jules Koundé se lesionó en la primera parte de la ida de las semifinales de la Champions League contra el Inter de Milán. El lateral derecho, con problemas musculares en los isquiotibiales, tuvo que ser sustituido pocos minutos antes del descanso.

El lateral se perdió el partido de vuelta en Milán y los últimos cinco partidos de LaLiga.