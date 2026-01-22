La contracrónica: Y De Jong dio una asistencia en la Champions

La estadística del descanso reflejaba que el Slavia de Praga había rematado una vez a la portería del Barça, pero había marcado dos goles. Magia. El truco no era tanto que el segundo lo hubiera anotado Robert Lewandowski en propia puerta, sino que el polaco desvió un balón que no iba siquiera en dirección hacia el marco de Joan Garcia. Aquello que se cantaba en Inglaterra hace décadas de que un córner era medio gol, se repitió en el Eden Arena, un nombre de estadio que en el imaginario humano provoca representaciones muy distintas: cuatro córners lanzó el Slavia, dos goles celebró.

Así de vulnerable es el área del Barça, sin que Joan Garcia llegue a tapar todos los agujeros. Hasta el Slavia de Praga, que solamente había marcado dos goles en los seis partidos de la competición y los dos llevaban el nombre de Youssouoja Mbodji, que es defensa. Estaba en el banquillo. Ni siquiera fue convocado con Senegal para ganar la Copa África. Los dos nuevos goles los marcó el cuadro checo en 44 minutos, Lewandowski mediante. El polaco, todo hay que decirlo, se redimió del error, y añadió una página más al voluminoso libro de su carrera: el Slavia era el 39º equipo distinto al que le marcaba un gol. Dejó atrás a Cristiano Ronaldo. Por delante solamente tiene a Lionel Messi (40 rivales distintos). Le puede igualar en la próxima jornada ante el Copenhague.

Encajando sin parar

No era noticia que el Barça hubiera recibido dos goles de córner en un partido: el año pasado lo logró, él solito, el neerlandés Denzel Dumfries en el Barça-Inter de Montjuïc. Bien caro que lo pagó el equipo, que viajó a Milan en la semifinal con el lastre del 3-3 de la ida.

Ni mucho menos era noticia que el equipo fuera incapaz de conservar la portería a cero en Europa. Llevaba diez partidos seguidos encajando. Desde el 4-0 al Borussia Dortmund de la pasada campaña.

Tampoco era noticia que Fermín López marcara dos goles. Ni tres. Dos se los endosó al Valencia en la Liga y tres al Olympiacos en la Champions. El nuevo doblete le encumbró a ser el mejor realizador del equipo en Europa. "Es muy difícil jugar con este frío, te duelen los pies, las manos...", explicó, sin que su rendimiento hubiera acusado las inclemencias.

Pedri es la peor noticia

Ni siquiera la peor de las noticias de la noche era un hecho inusual. Pedri se quebró y el barcelonista se sobrecogió. La interrupción de la carrera disparó las alarmas, que seguían sonando cuando se tumbó en el suelo. Sobrevivió el tobillo derecho de Pedri a una terrorífica entrada de Carlos Soler en San Sebastián, pero no el cuadro muscular posterior del muslo derecho. El pinchazo que le frenó era la señal de una rotura. Una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha le apartó cinco partidos en noviembre. Ahora, la rotura en los isquiotibiales le tendrá varias semanas de baja.

El primer diagnóstico de Pedri es una rotura en los isquiotibiales de la pierna derecha, y el vestuario teme que esté de baja varias semanas.

La noticia, en verdad, fue que Frenkie de Jong dio una asistencia. La novedad de la noche. De la temporada. Del lustro. La primera asistencia del neerlandés en Europa desde el 20 de octubre de 2020. Cinco temporadas y después de 66 partidos, De Jong daba un pase de gol. Maravilloso. El que permitió a Fermín empatar a uno.

El anterior agraciado fue Ansu Fati en el partido frente al Ferencvaros (5-1). Pudo haberse consagrado porque en Praga también marcó un gol, que fue anulado por fuera de juego de Lewandowski. De Jong ha dado dos asistencias en este curso, en Oviedo (a Lewandowski) y en Guadalajara (a Christensen). Diez goles y diez asistencias lleva Fermín esta temporada.