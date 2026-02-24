¿Contra quién jugará el Barcelona en los octavos de la Champions? Así están las eliminatorias de sus posibles rivales

Los playoffs de la Champions League se preparan para cerrar el telón, y algunos el destino de algunos equipos ya está definido. Esta noche, 4 equipos sellarán de manera definitiva su billete hacia los los octavos, mientras que los cuatro restantes buscarán hacer lo propio el miércoles

Mientras los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición se la juegan en busca de los últimos billetes para octavos, los equipos que terminaron entre la 1ª y la 8ª posición se dedican a observar a sus potenciales próximos rivales.

En este grupo de privilegio se encuentra el FC Barcelona, que terminó la fase liga como segundo clasificado. Esta posición marca en gran medida el camino de los azulgranas, pues limita sus potenciales a dos: los ganadores de las eliminatorias entre Mónaco- PSG y Qarabag - Newcastle.

El cambio de formato de la Champions League, aplicado desde la edición anterior, propicia que los cruces en los playoffs y los octavos estén condicionados por el rendimiento de los equipos en la fase liga. De este modo, FC Barcelona y Chelsea, quinto y sexto clasificados respectivamente, sabían de antemano que se exponían a enfrentarse a cuatro potenciales rivales.

¿Cómo van las eliminatorias de los posibles rivales del Barcelona?

Con los playoffs de la Champions League dando sus últimos coletazos, el FC Barcelona puede comenzar a hacerse una idea de quién será su próximo rival en los octavos de final de la máxima competición europea.

El primer posible rival confirmado del conjunto azulgrana será el Newcastle, que pasó el rodillo en su eliminatoria contra el Qarabag. Las 'urracas' ya habían dejado su pase más que visto para sentencia con el contundente 0-6 de la ida, en el que Anthony Gordon brilló y se apuntó un 'poker' de goles, pero también impusieron su ley en el trámite de la vuelta.

El Newcastle será uno de los posibles rivales del Barça en los octavos de final de la Champions / Europa Press

El otro posible rival saldrá de la eliminatoria entre Mónaco y PSG. Los dos conjuntos de la liga francesa protagonizaron un encuentro de muchos goles en el que la balanza se inclinó a favor de los de Luis Enrique tras conseguir remontar el desfavorable 2-0 inicial (2-3).

Noticias relacionadas

Doué durante el encuentro entre el Mónaco y el PSG / Philippe Magoni

El FC Barcelona conocerá a su próximo rival el 27 de febrero, momento en el que se celebrará el sorteo de los octavos de final.