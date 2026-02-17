¿Contra quién jugará el Barcelona en los octavos de la Champions? Así están las eliminatorias de sus posibles rivales

Los playoffs de la Champions League ya han dado su esperado pistoletazo de salida, y algunos el destino de algunos equipos comienza a quedar definido. Esta noche, 4 equipos han dado el primer paso en busca del objetivo de los octavos, mientras que los cuatro restantes saldrán a escena mañana.

Mientras los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición se la juegan en busca de los últimos billetes para octavos, los equipos que terminaron entre la 1ª y la 8ª posición se dedican a observar a sus potenciales próximos rivales.

En este grupo de privilegio se encuentra el FC Barcelona, que terminó la fase liga como segundo clasificado. Esta posición marca en gran medida el camino de los azulgranas, pues limita sus potenciales a dos: los ganadores de las eliminatorias entre Mónaco- PSG y Qarabag - Newcastle.

Los cruces de los playoffs de la Champions League / Marc Creus

El cambio de formato de la Champions League, aplicado desde la edición anterior, propicia que los cruces en los playoffs y los octavos estén condicionados por el rendimiento de los equipos en la fase liga. De este modo, FC Barcelona y Chelsea, quinto y sexto clasificados respectivamente, sabían de antemano que se exponían a enfrentarse a cuatro potenciales rivales.

¿Cómo van las eliminatorias de los posibles rivales del Barcelona?

Una vez abierto el telón de los playoffs de la Champions League, el FC Barcelona puede comenzar a hacerse una idea de quién será su próximo rival en los octavos de final de la máxima competición europea.

Los dos primeros potenciales rivales del FC Barcelona en salir a escena han sido Mónaco y PSG. Los dos conjuntos de la liga francesa protagonizaron un encuentro de muchos goles en el que la balanza se inclinó a favor de los de Luis Enrique tras conseguir remontar el desfavorable 2-0 inicial (2-3).

Doué durante el encuentro entre el Mónaco y el PSG / Philippe Magoni

Mañana a las 18:45 horas (CET) llegará el turno de Qarabag y Newcastle, eliminatoria en la que las 'urracas' parten como favoritos. Sin embargo, no hay que caer en el error de subestimar al equipo local, que finalizó su andadura en fase liga con 10 puntos y una más que digna 22ª posición.

Noticias relacionadas

El FC Barcelona conocerá a su próximo rival el 27 de febrero, momento en el que se celebrará el sorteo de los octavos de final.