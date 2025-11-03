Continuidad para Ronald Araujo

Era una de las novedades cantadas de cara al encuentro ante el Elche y Ronald Araujo finalmente formó como titular y lució el brazalete de capitán frente el cuadro ilicitano. Formó tándem en el eje de la zaga con Eric Garcia con Pau Cubarsí descansando en el banquillo tras estar entre algodones la semana pasada.

Según portales especializados como 'Sofascore', el charrúa fue el mejor defensa del Barça con un 7,2 de valoración global. Por encima de Koundé, Eric y Balde. 4/4 en duelos aéreos, 4/7 en duelos terrestres, 93% de acierto en el pase (11/12 en campo rival), 6/8 en desplazamientos.

NÚMEROS DE SEGUIR

Encuentro más que correcto del uruguayo, que apunta a repetir en el once de titular en el partido de Champions en Brujas de este miércoles. Veremos cuál es la decisión final de Flick, pero Ronald podría mantenerse como capitán general en tierras belgas.

Araujo, entrenando con el Barça recientemente / EFE

Una de las claves estará en la figura de Pau Cubarsí. Tras unos días con molestias y después de no jugar ni un minuto ante el Elche, el de Estanyol podría regresar y forma dupla con Araujo. Lo que podría provocar que Eric se situara en el lateral diestro para dar descanso a un Koundé que acumula cinco encuentros seguidos, cuatro de ellos completos. Y tampoco está en un gran momento de forma el galo.

GANAR RITMO Y ASCENDENCIA

Volviendo a Araujo, el objetivo es que vaya ganando en ritmo competitivo y afinando aprovechando la acumulación de partidos. La continuidad. Antes del próximo parón de selecciones Ronald el Barça tendrá otro compromiso complicado en Balaídos ante el Celta de Vigo.

Araujo: "Todavía queda mucho para seguir creciendo y aprendiendo" / FC BARCELONA

Se espera que Hansi añada alguna rotación en Brujas respecto al encuentro liguero del domingo, pero no cambios drásticos. En la sala de máquinas, por ejemplo, Casadó, Frenkie de Jong y Fermín tienen muchos números de mantenerse tras rendir bastante bien ante el Elche. Olmo aún está demasiado convalesciente para ser titular y con Bernal se quiere ir con mucha precaución. Dro sería otra de las alternativas.

Flick podría despejar algunas dudas en la rueda de prensa de este martes, donde comparecerá en la sala de prensa del estadio Jan Breydel de Brujas junto a Robert Lewandowski a partir de las 19:00.