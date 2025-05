Contexto radicalmente distinto con Ferran

Ha sido algo casi habitual en las últimas ventanas de mercado veraniegas desde que aterrizó en el Barça. El nombre de Ferran Torres ha estado en la 'picota' de forma regular como una de las opciones del Barça para hacer caja. A la hora de la verdad, él nunca ha estado por la labor de abandonar la entidad barcelonista, pero desde algunos sectores se le había situado como pieza transferible. En esta ecuación pesaban, lógicamente, aquellos 55 millones que pagó el Barça en 2022. Y unas expectativas quizás demasiado altas teniendo en cuenta que necesitaba una adaptación inicial.

En cualquier caso, Ferran se mantuvo firme, convencido de que acabaría triunfando con la camiseta azulgrana. Focalizado, haciendo trabajo psicológico. Y sabedor de que su momento iba a llegar y de que lo iba a cazar al vuelo. Y la llegada de Hansi Flick ha significado para el valenciano el despegue definitivo. La temporada 2024/25 ha sido la mejor desde que aterrizó en el Barça. Y también de las que menos ha participado, curiosamente.

Asencio ante Ferran Torres en el clásico / Agencias

Y es que Ferran Torres se ha convertido en el mejor '9' suplente del panorama futbolístico.

Superando obstáculos

El delantero formado en las categorías inferiores del Valencia también ha sabido sobreponerse a las adversidades, no solo en forma de competencia por un puesto en el equipo; también por la lesión que sufrió en Vitoria en el primer tramo del curso. Una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho le obligó a ser sustituido en el minuto 6 del partido contra el Deportivo Alavés a principios de octubre.

Este contratiempo le mantuvo en el dique seco durante mes y medio. Se suele decir aquello de 'volverás más fuerte que antes' como un mero tópico, pero Ferran lo llevó al pie de la letra. Volvió a vestirse de corto contra Las Palmas y, a pesar de la derrota, volvió a sentirse futbolista. El '7' culé renació y su rendimiento fue capital para reflotar al equipo después de ese final de año fatídico.

INTRANSFERIBLE

Cifras que hablan mucho (y muy bien) de la influencia y el peso del de Foios en el gran éxito del Barça 2024/25. Y que provocan que su nombre no aparezca en ningún

a terna ni lista de posibles salidas ni transferibles. Se lo ha ganado a pulso un Ferran que terminó el curso con apendicitis (no pudo estar presente en los festejos por el título y generó esa imagen icónica de Iñigo, Eric, Pedri y Olmo yendo en bici a visitarlo al hospital). Y que no ha sido citado por Luis de la Fuente para esta ventana de selecciones de cara a la Final Four de la Nations League.

Oportunidad para el '7' para un largo descanso, reponerse bien de la apendicitis y regresar para la pretemporada al 100%. A Ferran le espera un papel igual o más protagonista el próximo curso. No está sobre la mesa contratar a un '9'. Y Lewy, ya con 37, presumiblemente necesitará más rotación y descanso. El 'Tiburón' está más focalizado que nunca. Disfrutar de los suyos en Foios, cargar pilas y a por la 2025/26.