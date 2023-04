¿Contestará el Barça el vídeo del Real Madrid?

El canal de televisión del club blanco sugirió favores del dictador Francisco Franco al club azulgrana Fue la respuesta a Joan Laporta por haber señalado al Madrid como el equipo del régimen

A través de su canal oficial de televisión, el Real Madrid quiso contestar al presidente del equipo azulgrana, Joan Laporta, por haberle señalado como el "equipo del régimen". "¿Cuál es el equipo del régimen?" es el título del vídeo en el que el canal madridista sugiere de forma clara supuestos favores del dictador Francisco Franco al FC Barcelona.

La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Responderá el club azulgrana?. En principio, la intención del Barça es no continuar con esta polémica porque el presidente Joan Laporta ya fue muy claro en la rueda de prensa de ayer. Todo lo que quería decir ya lo dijo.

Además, casi rozaría el absurdo que el club azulgrana tuviera que salir al paso para defenderse de haber tenido buenas relaciones con el régimen franquista cuando hay pruebas más que suficientes que el club fue una víctima clara de ese régimen dictatorial. La más grave, el fusilamiento de su presidente, Josep Suñol, por parte de las tropas franquistas.

En función de como vaya desarrollándose toda esta polémica, el club azulgrana podría cambiar de opinión y responder pero ahora mismo esa no sería la intención.

Esta mañana, ha sido la Generalitat de Cataluña la que ha cualificado el vídeo de Real Madrid TV de "burda manipulación " y de "'fake new' indecente". La portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja ha sido muy clara al respecto. "Le puedo decir, en nombre del Govern, que el video que ha difundido el Real Madrid es una manipulación de la historia tan burda que parece de manual. Es una 'fake news' indecente y lo peor es que no viene de un usuario particular. La importancia no es poca viniendo de una club de fútbol con tantísimos seguidores y con tantísima repercusión. Es muy preocupante, una irresponsabilidad. una ofensa y un insulto a los miles de personas que sufrieron el régimen franquista, también el FC Barcelona, sin ir más lejos, con el presidente de la época, Josep Suñol, que fue fusilado por el régimen. Puede que en Madrid no lo recuerden. Estaría bien que el Madrid retirara el video y pidiera disculpas por haber cruzado una línea roja", concluyó.