Todo lo que (aún) no se ha contado del cierre de mercado de fichajes del Barça: Q&A con David Bernabeu

El mercado de fichajes ya ha bajado la persiana y llega el momento de hacer balance. ¿Cómo queda el Barça después de sus movimientos? ¿Ha hecho los deberes? ¿Qué lectura dejan los mercados de Real Madrid y Atlético? También repasaremos los grandes fichajes del verano, las operaciones que se quedaron a medias y los nombres que finalmente no cambiaron de equipo.

David Bernabeu analizará todo lo que ha dejado el mercado y responderá a vuestras preguntas en el último Q&A del verano. La cita será este jueves 3 de septiembre a partir de las 13h, en directo en el canal de YouTube y en la web de SPORT. ¡Envía tu pregunta y participa!