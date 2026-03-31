Contactos para la renovación de Pedro Rodríguez por el Barça

El Barça Atlètic sigue trabajando en los despachos para planificar el presente, pero sobre todo el futuro inmediato del equipo. La dirección deportiva tiene claro que, más allá del día a día, es clave asegurar la continuidad de los jugadores importantes en un proyecto que tiene como gran objetivo el ascenso.

El equipo dirigido por Juliano Belletti quiere dar un paso adelante esta temporada, y para ello es fundamental mantener una base sólida. Por ese motivo, el club ya ha empezado a moverse con los futbolistas que terminan contrato en 2026 y 2027, con la intención de adelantarse y evitar situaciones complicadas más adelante.

Uno de los nombres que están encima de la mesa es el de Pedro Rodríguez, considerado uno de los jugadores con más proyección dentro de la cantera azulgrana. El futbolista termina contrato en 2027 y, según ha podido saber SPORT, el Barça ya ha iniciado contactos para renovar su vínculo.

De hecho, la semana pasada se produjo una primera reunión con sus agentes, de la agencia Lian Sports, en la que se empezó a hablar de manera informal sobre su futuro. Por ahora no hay una negociación avanzada ni cifras sobre la mesa, pero sí una intención clara por parte del club de asegurar su continuidad.

En el Barça ven a Pedro como una pieza importante dentro del proyecto de cantera. Creen en sus condiciones y consideran que puede tener un papel relevante en los próximos años. Por eso, su renovación se entiende como un movimiento estratégico, de los que marcan el camino del filial.

Unas cualidades únicas

Pedro Rodríguez es uno de los centrocampistas de la Masía con mayor potencial. Su posición natural es la de interior, aunque también puede actuar como mediocentro. Se trata de un perfil claramente organizador, un futbolista con una gran visión de juego, muy inteligente en la toma de decisiones y con un excelente trato de balón.

Por sus características técnicas, es seguramente el jugador más parecido a Pedri dentro del fútbol base del Barça. Pero además de esa calidad, es un centrocampista que tiene llegada y capacidad para ver portería. Su físico puede engañar, ya que no parece especialmente potente, pero cuenta con una buena zancada y una gran facilidad para incorporarse al área.

En zonas cercanas al gol se maneja muy bien. Tiene buen remate, sabe definir y destaca por su instinto. A todo eso se le suma su capacidad para filtrar pases y generar juego, lo que le convierte en un centrocampista muy completo.

Está firmando una gran temporada con el Juvenil A y ya el año pasado tuvo sus primeros minutos con el Barça Atlètic. Este curso también ha tenido alguna aparición con el filial, aunque sin demasiada continuidad en el equipo de Juliano Belletti. En cualquier caso, es un futbolista con muchísimo futuro, muy técnico y con una inteligencia futbolística que marca diferencias.