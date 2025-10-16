Contacto Barça-Vlahovic para explorar su fichaje en verano

No es un secreto que el Barça está recabando información sobre algunos delanteros centros interesantes por si debe realizar un movimiento en el mercado de verano. Uno de ellos sería el goleador de la Juventus, Dusan Vlahovic, que acaba contrato el 30 de junio y ya ha tomado la decisión de salir del club italiano con la carta de libertad. 'Tuttosport' revela que el director deportivo del Barça, Deco, lleva en contacto desde agosto con el agente del futbolista, Darko Ristic, para interesarse por su situación aunque no han realizado oferta alguna. El nombre de Vlahovic estaría encima de la mesa del club blaugrana por el ofrecimiento del delantero pero por ahora no hay nada más.

Vlahovic llegó a la Juventus con solo 21 años y fue uno de los traspasos más caros que se han dado en la Liga italiana. Pagaron 75 millones de euros, pero el serbio no ha acabado de cuajar a pesar de que ha marcado prácticamente siempre más de diez goles en cada una de las cuatro temporadas que ha estado en Turín. El delantero rompió con su club en el 2024 cuando le comunicaron que no se le iba a renovar contrato y que se le consideraba transferible. Ha tenido varias ofertas de la Premier League, pero Vlahovic nunca ha querido salir y su postura firme es abandonar la Juve cuando termine su contrato.

A sus 26 años, es una opción de mercado interesante a nivel económico ya que llegaría a coste cero. Se trata de un delantero de corte similar al del Lewandowski, un '9' de área y con buena experiencia internacional. En los últimos meses ha sido relacionado con Chelsea, Arsenal y Manchester United aunque tanto Vlahovic como su entorno siempre han vetado las operaciones de traspaso perjudicando los intereses de la Juventus.

'Tuttosport' afirma que el Bayern también ha realizado consultas alrededor del entorno del delantero pero la vía alemana no es prioritaria para Vlahovic ya que no se le aseguraría la titularidad salvo que Keane abandonara el Bayern este mismo verano.

Vlahovic, que en el pasado sí ha estado en la órbita blaugrana -era un futbolista que gustaba mucho a Xavi Hernández-, querría vestir de blaugrana siempre que las condiciones económicas fueran asumibles para las dos partes. Al quedar libre, el serbio seguro que exigirá un salario algo y el Barça es algo que no puede permitirse.