Álex Remiro es una de las alternativas que baraja la dirección deportiva para remodelar la portería azulgrana a medio plazo. Con permiso de las negociaciones con Joan García y a la espera de ver el desenlace con Ter Stegen y Szczesny, lo cierto es que Deco ha mantenido varias reuniones con los agentes del meta de la Real Sociedad para estudiar un posible fichaje de futuro.

Remiro gusta en el Barça. Y esta no es la primera temporada que el club azulgrana se ha interesado por sus servicios. La gran diferencia es que en las últimas semanas Deco y su equipo de trabajo habían diseñado un plan para abordar el fichaje del meta de la Real Sociedad con vistas a la temporada 2026-27.

En el último año de contrato del portero con el club donostiarra, la cláusula de rescisión de Remiro sufre una sensible rebaja (muy por debajo de los 70 millones estipulados) y ese sería el momento oportuno para abrir negociaciones con la Real y cerrar el fichaje a un precio razonable.

Pero los acontecimientos se han desbocado con el acelerón a las negociaciones con Joan Garcia. El meta del Espanyol espera paciente mientras el Barça y Ter Stegen se enzarzan en su particular discusión sobre la necesidad de buscar nuevo destino al portero germano.

Contactos confirmados

Álex Remiro ha roto su particular silencio respecto a su futuro en una entrevista concedida al Diario Vasco. "Me consta que Barça y Aston Villa me han seguido, pero no son los únicos que han estado siguiéndome o viéndome. Tampoco es muy difícil porque la Real ha jugado cinco años seguidos en Europa y jugamos a gran nivel en la Champions. Contra el Barcelona, hemos hecho grandes partidos y con el Aston Villa no nos hemos enfrentado".

El meta recuerda la trayectoria que le ha llevado incluso a la selección española estos últimos años. "No es solo estos dos equipos, todos los clubes están al tanto de todo lo que pasa. Yo he hecho buenos años y creo que por el estilo de portería que se busca hoy en día yo les puedo dar eso", asegura.

A pesar de los rumores que han vinculado a Álex Remiro al Barça y Aston Villa, Remiro insiste en que es momento para analizar su futuro. Y más después de una temporada que no ha cubierto las expectativas generadas por la Real Sociedad.

"Necesito vacaciones para desconectar y reflexionar, ver qué va a pasar el año que viene y ver la idea que tiene todo el mundo, tanto el club como yo. También Sergio, con el que no he hablado en profundidad. Mi idea es la misma, pero no se sabe".