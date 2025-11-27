Así consoló Szczesny a Gerard Martín tras la eliminación contra el inter

Wojciech Szczesny (35 años) es un elemento exótico dentro de un vestuario tan joven como el del Barça. Lo reconoce en una entrevista a la revista GQ, la edición de Polonia, en la que admite que a algunos les dobla la edad y están en momentos muy distintos de su vida.

En la entrevista, el meta reconoce que, pese de que por edad podría ser su mentor no se siente a gusto en ese papel porque muchos de ellos conocen mejor la casa porque se formaron en el Barça. Sin embargo, entiende que algunos puedan acercarse a pedirle algún consejo porque piensen: "Tío, yo lo sé mejor porque tengo 18 años y juego en el Barcelona, pero ¿cómo eras tú a mi edad?".

Szczesny pone en ejemplo de cómo vivió la eliminación ante el Inter en la Champions y cómo consoló a Gerard Martín, uno de los más afectados tras la derrota en Milán. El lateral azulgrana vivió una noche de fuertes contrastes; dio una asistencia de gol pero también se vio involucrado en el gol del empate del Inter en el 92' en una jugada que empezó con un robo de Dumfries que Gerard consideró en forma de falta.

Tek recuerda el momento en que trató de animar a Gerard Martín tras el encuentro. "Le pregunté: '¿Por qué lloras?', y me dijo que perdió la semifinal. Entonces le recordé su propia historia. '¿Dónde estabas hace dos años? Jugabas un fútbol mediocre en cualquier estadio. ¡Y hoy, tío, has jugado la semifinal de la Champions!", empieza diciendo.

"Perderás cien partidos importantes, ganarás otros cien. Pero mira dónde estás hoy. Tío, esto es el baño de San Siro, y hoy estabas jugando la semifinal de la Champions'. Dices que perdimos. 'Bueno, perdimos, pero mira lo lejos que has llegado'".

El meta, que parece darle un tono casi literario a la anécdota, recuerda que estaba fumando mientras consoloba a Gerard. "Le doy una calada. Espero. Tiene que procesarlo. Por fin, lo veo enderezarse y decir: '¡Joder, incluso he dado una asistencia hoy!'. Y ya no llora. Sabe quién es. Su pase fue una asistencia de gol en una semifinal de la Champions. Y cuando salió de ese baño, se sintió exactamente así. Supo sacar pecho y mantener la cabeza alta".