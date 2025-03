La consigna de Flick a Raphinha pensando en el triplete

Contra todo pronóstico, Raphinha se quedó sin minutos frente al Girona. El brasileño había llegado a tiempo para incluso entrar en la lista contra Osasuna pero Flick decidió darle descanso. La sorpresa se produjo este domingo, cuando el '11' ni siquiera se vistió de corto en el derbi. Tras el envite, el técnico alemán dio algunas pistas de la situación con el ex del Leeds.

En rueda de prensa, Flick se refirió así a la no participación de Raphinha contra el Girona. "No jugó hoy porque tenía alguna molestia. En el descanso hablé con él y él fue honesto y me dijo que no estaba totalmente recuperado. Ahora esperamos que de cara al miércoles estará en mejor forma", dijo el de Heidelberg.

La realidad es que el Brasil-Argentina tuvo una factura importante para el ex del Leeds. Primero, a nivel mental. Pues el resultado no fue el esperado para la 'canarinha' y, además, hubo quien se recreó con las ambiciosas declaraciones de Rapha antes del Superclásico.

Un Superclásico con una factura muy cara

Pero lo más relevante reside en el aspecto físico. El extremo azulgrana jugó 180 minutos en dos partidos, tomó justo después un vuelo transoceánico y llegó a Barcelona el miércoles por la tarde totalmente abatido a nivel de fuerzas. Por más que fuera un avión privado, no se puede comparar el dormir en una cama con hacerlo en un medio de transporte. Al margen de eso, Raphinha regresó muy cargado muscularmente, con alguna que otra dolencia no importante pero sí limitante, y también con dolores en una mano tras un impacto.

Todos esos factores pesaron en la decisión que tomó Flick tras comprobar el estado del jugador durante el viernes y el sábado. Raphinha se entrenó junto al resto de sus compañeros pero lo hizo a una intensidad contenida. No se sentía al cien por cien pero aún así estaba dispuesto a ayudar al equipo en el derbi.

Hansi cree que el miércoles puede marcar la temporada

Sin embargo, la consigna del entrenador fue clara: le transmitió que era prioritario que recuperara fuerzas y se pusiera al cien por cien de cara al choque copero en el Metropolitano el próximo miércoles. Hansi considera que el duelo al todo o nada contra el Atlético puede marcar la temporada. En caso de ganar, el entrenador de Heidelberg cree que su elenco sí tendrá ya argumentos sólidos para soñar con el triplete.

Flick confirmó a Rapha que no jugaría de inicio contra el Girona y que, como mucho, entraría en la segunda mitad si fuera necesario. Tal y como el propio Hansi explicó tras el derbi, ambos hablaron durante el descanso y el jugador le trasladó que todavía no estaba a tope. El brasileño ha recogido el guante y se reserva para la 'batalla' del miércoles, un envite que en el cuerpo técnico están convencidos que marcará lo que queda de curso. El técnico del Barça no es muy de reservar a nadie o de echar cuentas, pero esta vez apuesta por una excepción ante la ascendencia que tiene el ex del Leeds.