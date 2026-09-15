El conseller Berni Álvarez celebra la elección del Spotify Camp Nou para la final de Champions: "Será seguramente el mejor estadio de Europa"

La designación del Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions League 2029 ha generado una enorme satisfacción en el Govern de la Generalitat. El conseller d'Esports, Berni Álvarez Merino, valoró muy positivamente la decisión de la UEFA tras meses de trabajo conjunto entre la administración catalana, el FC Barcelona y el consistorio barcelonés para impulsar la candidatura del coliseo azulgrana.

"Para Catalunya, para Barcelona y, evidentemente, para la institución del Fútbol Club Barcelona es una gran noticia que la final de la Champions del 2029 pueda llegar al Spotify Camp Nou", aseguró Berni Álvarez nada más conocerse la resolución del organismo europeo.

El titular d'Esports quiso poner el foco en la labor coordinada entre las distintas instituciones para sacar adelante una propuesta ganadora. "Creo que aquí lo más destacable es que ponemos muy en valor el trabajo que se ha hecho desde el club y conjuntamente con nosotros para darle impulso, y con el Ayuntamiento de Barcelona. Hemos trabajado muy bien conjuntamente, creo que era una candidatura muy sólida y es una gran alegría", remarcó Álvarez.

En este sentido, el conseller subrayó el salto cualitativo que supondrá el nuevo templo barcelonista en el panorama internacional. Para Álvarez, la elección es "un paso adelante para demostrar que el estadio será el mejor estadio seguramente de Europa, que Catalunya tendrá una instalación deportiva de primerísimo nivel y que allí se podrán hacer los mejores acontecimientos deportivos a nivel de fútbol del mundo".

Más allá del impacto directo de la final de 2029, Álvarez vinculó este logro a la hoja de ruta fijada para el Mundial de 2030, donde el Spotify Camp Nou aspira a ser una de las grandes referencias del torneo.

"Esto también debe servir para poner en valor de cara al futuro. Nosotros estamos haciendo mucho trabajo también de cara al Mundial 2030, en todos los sentidos. Ya hace mucho tiempo liderando nosotros conjuntamente también con el Ayuntamiento, con el Consejo Superior de Deportes y el club muchas cosas, y tenemos ganas de que sea el mejor estadio del mundo y pasen los mejores eventos del mundo", señaló el titular d'Esports.

Por último, Berni Álvarez Merino situó la designación dentro de la posición estratégica de Catalunya en el circuito deportivo de élite mundial, recordando otras citas de primer orden ya confirmadas en el territorio.

"Así que contentos. Creo que volvemos a situarnos también como país en el centro de los acontecimientos deportivos, como hemos hecho con la Grand Départ, con la Ryder 2031 o con el Mundial de piragüismo del 2027. Así que estamos realmente contentos", concluyó.