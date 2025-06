Los consejos de Jonathan Soriano a Joan Garcia

Cambiar la camiseta del Espanyol por la del Barça no es tarea fácil. Al revés, en cambio, no hay dramas. Lo saben Víctor Sánchez, Joan Verdú o Martin Braithwaite, entre muchos otros. En cambio, Joan Garcia está recibiendo el acoso de una parte importante de la que fue su afición por hacer el camino contrario. Uno de los futbolistas que vivió en sus propias carnes esta situación es Jonathan Soriano, que hace ya más de una década vivió una situación similar.

Jonathan Soriano llegó al espanyol en 2000 y subió al filial un año después. Sin embargo, las lesiones frenaron su proyección. “Entré en el Espanyol y pronto empecé a destacar por mi capacidad goleadora, pero las lesiones me frenaron mucho. Aun así, acabé asentándome en el primer equipo en 2007”, recuerda. Su último partido como perico fue un derbi contra el Barça, con el brazalete de capitán, antes de marcharse cedido al Albacete. El 30 de junio de 2009 quedó libre.

Jonathan Soriano, con la camiseta del Espanyol / JAVI FERRÁNDIZ

Ese verano fichó por el Barça B, entonces dirigido por Luis Enrique. Lo hizo sin margen para mirar atrás. “Me dejaron sin dorsal y apartado del equipo. Me tuve que ir. No era una cuestión de elección”, dice sin rencor. Era consciente de lo que implicaba ese cambio: “Sabía lo que significaba. Pasas de un equipo de la ciudad al otro, y sabes que la gente no lo recibirá bien”.

Soriano insiste en que, más allá de lo emocional, hay que entender la lógica profesional que hay detrás de este tipo de movimientos. “El futbolista no es un aficionado. Puede tener sentimientos por un club, más o menos, pero al final es un trabajador. Y muchas veces los sentimientos hay que dejarlos de lado”. Asegura que nunca ha sido “un bufandero”, aunque se crió en el Espanyol. “Lo defendí como tocaba, y cuando me fui lo hice de la mejor manera posible. Siempre he intentado ser profesional, o lo más profesional posible”.

Jonathan Soriano, capitán del Espanyol, frente a Puyol en un derbi ante el Barça / ZOLTAN CZIBOR

Desde su experiencia, tiene un consejo claro para Joan García: “Le toca intentar no dar ningún paso en falso porque puede encontrarse con situaciones incómodas. Mi consejo es tener paciencia. Como dice un conocido: hay que surfear la ola”.

Conoce de primera mano la hostilidad que puede generar este tipo de decisiones. “Pasas de héroe a no querido por una parte de la afición. Hay que ser consciente de eso, aceptarlo, y yo incluso diría que no hay que mirar demasiado las redes sociales, ni internet. Dejar que pase el tiempo y que todo vuelva a la normalidad”.

Defiende también que el jugador tiene derecho a decidir sobre su futuro sin que eso se interprete como una traición. “El año que viene haces una mala temporada y quizá ya no les interesas. Hay que respetar que el jugador quiera hacer su camino. Otra cosa sería que faltara el respeto o hiciera algo grave contra la afición, pero no es el caso. Joan ha respetado siempre al Espanyol, no ha tenido salidas de tono y ha dado todo lo que tenía”.

Jonathan Soriano, en un derbi de filiales, con la camiseta del Barça Atlètic / JOAN MONFORT

Recuerda con cierta ironía su primer partido en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, frente al Espanyol B, como jugador del Barça B: “Sabes que cuando entras por la puerta eres el enemigo número uno. Pero yo lo gestioné. Cada uno es como es. Hay gente de sangre caliente, pero yo entendí que el aficionado que venía a gritarme estaba en su derecho. Era su momento. Al final, lo tengo claro: estoy dentro del terreno de juego y no me pasa nada. No vendrá ninguno a pegarme ni a hacerme daño. Lo único que debes hacer es ser fuerte y aguantar insultos, aguantar lo que sea”.

Luis Enrique le dijo que "si te escupen, p'alante"

En su opinión, ahora todo está más sobredimensionado. “Hoy no se puede decir nada al futbolista porque todo está más sensible. A mí también me insultaron en el campo del Espanyol y tampoco pasó nada. Igual que en otros campos. A veces incluso Luis Enrique me decía: ‘Tira p’alante, que no pasa nada, solo te insultarán. Igual te escupen, pero tú tira’. No puedes tener contento a todo el mundo. Si tomas decisiones, a veces enfadas a alguien. Hay que aceptarlo”.

Joan Garcia cambiará Cornellà por el Spotify Camp Nou / DANI BARBEITO

Para Soriano, Joan García lo tiene todo para triunfar, pero debe tener algo muy claro: “Dando este paso del Espanyol al Barça, ya sabes que no te lo van a perdonar fácilmente. Cuando le toque volver a ese campo, tiene que tener paciencia y saber que no será bienvenido. Sabiendo esto, tranquilidad y adelante”.