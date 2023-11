El consejo de Puyol a Gavi

El excapitán habló en el 'Legends Trophy' de pádel en Barberà del Vallès "Mi consejo es que no tenga prisa, que no corra demasiado"

Carles Puyol, un amante del pádel, participó en el 'Engel & Völkers Legends Trophy' disputado este miércoles en Barberà del Vallès, en Barcelona. El excapitán azulgrana quiso dejar un consejo para Gavi, recientemente lesionado de gravedad en la rodilla.

"Gavi es joven y a su edad todo se recupera mucho más rápido pero lo importante es tener paciencia y no correr sobre todo los primeras meses", comentó Puyol. "Lo dice uno que no tenía nada de paciencia y quería correr mucho y lo he pagado caro. Que esté tranquilo, seguro que está en muy buenas manos", agregó el excapitán azulgrana.

👀 Carles Puyol, sobre la recuperación de Gavi tras su grave lesión:



🗣 “Mi consejo es que no tenga prisa, que no corra demasiado. Tiene que estar tranquilo, trabajar y tener mucha paciencia”



🎥 @DBR8 pic.twitter.com/HHs2cH1qgZ — Diario SPORT (@sport) 22 de noviembre de 2023

Preguntado por la lesión y las críticas que se han vertido hacia Luis de la Fuente, Puyol quiso mostrarse pacífico. "Lo ocurrido fue fruto de una desgracia. Se encontraba bien, estaba bien físicamente. Fue una jugada desafortunada y ya está. No hay que darle más vueltas. Hay que mirar hacia adelante", apuntó.

En su 'canutazo', Puyol dejó una última reflexión acerca del calendario y la exgiencia para los jugadores. "Son muchos partidos, mucha intensidad y depende de la gestión. Yo siempre he jugador muchísimos partidos y me encontraba bien y no había problema. En los últimos años me dosfiqué más y tuve más lesiones", relató el de la Pobla de Segur.